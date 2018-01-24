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08:45 (мск), источник: UzReport.news

ЕС исключил 8 стран из черного списка офшоров

Министры финансов ЕС во вторник согласовали решение по исключению восьми стран и территорий из черного списка офшоров.

Источник: UzReport.news

В список вошли Панама, Тунис, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты и другие. Все они перенесены в так называемый серый список стран и территорий, не нарушающих законов ЕС.

Черный список был утвержден в декабре прошлого года. Тогда в него вошли 17 стран, в то время как серый список состоит из 47 государств. В отношении стран из черного списка могут быть применены различные финансовые санкции.

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