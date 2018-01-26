Поликлинику при областной больнице реконструируют в 2018 году

Уже проведены капитальный ремонт зданий в Медгородке и реконструкция операционного блока, закуплено высокотехнологичное оборудование, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

На эти цели за три последних года из бюджета области было выделено 628 млн рублей.

«Областная клиническая больница — это, в первую очередь, многопрофильное учреждение и должна быть оснащена по самым разным медицинским направлениям. Особенно это касается операционных, где идет борьба за жизнь и здоровье людей. Здесь получают высокотехнологичную медицинскую помощь жители всей области. В трехуровневой системе медицинской помощи региона эта больница — высшая инстанция, и она должна соответствовать такому статусу», — отметил губернатор Борис Дубровский.