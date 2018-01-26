Поликлинику при областной больнице реконструируют в 2018 году
В Челябинской областной клинической больнице продолжают модернизацию.
В Челябинской областной клинической больнице продолжают модернизацию.
Уже проведены капитальный ремонт зданий в Медгородке и реконструкция операционного блока, закуплено высокотехнологичное оборудование, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
На эти цели за три последних года из бюджета области было выделено 628 млн рублей.
«Областная клиническая больница — это, в первую очередь, многопрофильное учреждение и должна быть оснащена по самым разным медицинским направлениям. Особенно это касается операционных, где идет борьба за жизнь и здоровье людей. Здесь получают высокотехнологичную медицинскую помощь жители всей области. В трехуровневой системе медицинской помощи региона эта больница — высшая инстанция, и она должна соответствовать такому статусу», — отметил губернатор Борис Дубровский.
Кроме того, в этом году планируют завершить реконструкцию здания поликлиники при больнице. В среднем она принимает около 170 тыс. пациентов в год — треть из них приезжают из южноуральских сел.