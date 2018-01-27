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09:38 (мск), источник: VLADNEWS

Владивосток: Проблемы микрорайона «Снеговая падь» до сих пор не решены

Жители района выбирают школы и детские сады вместо многоквартирных домов.

29 января с 15:00 до 16:00 в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 83» микрорайона «Снеговая падь» Владивостока пройдут публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории в районе ул. Анны Щетининой, 9. Об этом сообщил в социальных сетях президент фонда развития Владивостока «Горожанин и Гражданин» Сергей Мильвит, сообщает РИА VladNews.

В информационном сообщении, опубликованном на официальном сайте фонда, активисты сообщили, что, по их мнению, лесной массив, расположенный в районе улицы Анны Щетининой, 9, передан на строительство многоэтажных домов. Однако в микрорайоне «Снеговая падь» существуют и другие проблемы, которые до сих пор не решены.

«Ну вот, как быстро — передали на “растерзание” Снеговую Падь. Снова будут рубить лес? Каким образом быстро переводят земли и дают разрешение на строительство? Жители Снеговой пади не могут оформить придомовые территории, а многоэтажные дома продолжают строить вместо того, чтобы строить детсады, школы. Школы 82, 83 переполнены, учителя увольняются — зарплаты маленькие, мест в детсадах нет», — сообщили активисты фонда «Горожанин и Гражданин».

Напомним, что спорткомплекс в микрорайоне «Снеговая падь» должны были достроить ещё в 2013 году.

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