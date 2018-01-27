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09:17 (мск), источник: Informburo.kz

В Генпрокуратуре сообщили о результатах проверки в сфере пассажирских автоперевозок

Генпрокуратура внесла представление об устранении нарушений законности в сфере пассажирских автоперевозок в адрес премьер-министра РК.

Источник: Informburo.kz

Генеральная прокуратура РК провела анализ соблюдения законности при организации внутригородских пассажирских автобусных перевозок. По его результатам надзорный орган внёс представление об устранении нарушений законности, причин и условий им способствующих в адрес премьер-министра, сообщается на сайте ведомства.

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Генпрокуратура выявила ряд проблемных вопросов в автотранспортной отрасли: недостаточное правовое регулирование, отсутствие программного документа и единой практики применения налогового администрирования.

«Последствия указанных пробелов уже сказываются на субъектах предпринимательства, занятых в сфере автоперевозок по всей республике. К примеру, в городе Усть-Каменогорске фискальный орган усмотрел неверное применение налогового режима автопредприятиями при осуществлении совместной деятельности. В целях защиты общественных интересов 18 января этого года прокурор Усть-Каменогорска обратился в суд с заявлением об отмене налоговых уведомлений в адрес автоперевозчиков», — сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры.

В начале января перевозчики ВКО пожаловались на ДГД по области. После проверок шести юрлицам доначислили налогов на 4,5 млрд тенге. По мнению перевозчиков, решение налоговых органов чревато остановкой автобусного движения в Усть-Каменогорске. Они ничего не нарушили, заключили с индивидуальными предпринимателями договоры о перевозках, чтобы меньше платить налоги. В ДГД посчитали, что это уход от налогов, так как ИП платят только три процента налогов, а юрлица — корпоративный подоходный налог в размере 20% от оборота.

Другой причиной проблемной ситуации в сфере автоперевозок Генпрокуратура назвала отсутствие субсидирования убытков автопарков со стороны местных исполнительных органов.

В акте реагирования Генпрокуратура предложила принять комплексные меры по улучшению качества и доступности пассажирских автоперевозок, обеспечению прозрачности формирования тарифов, развитию транспортных услуг в условиях добросовестной конкуренции и социальной ответственности.

После трагедии в Актюбинской области со сгоревшим автобусом, в котором погибли 52 пассажира, МИР РК инициировало проверку всех рейсовых автобусов.

Также генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров поручил Главной транспортной прокуратуре и прокурорам областей организовать проверки в сфере нерегулярных пассажирских автоперевозок.

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В Генпрокуратуре сообщили о результатах проверки в сфере пассажирских автоперевозок
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