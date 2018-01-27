В Генпрокуратуре сообщили о результатах проверки в сфере пассажирских автоперевозок
Генпрокуратура внесла представление об устранении нарушений законности в сфере пассажирских автоперевозок в адрес
Генпрокуратура внесла представление об устранении нарушений законности в сфере пассажирских автоперевозок в адрес
Генеральная прокуратура РК провела анализ соблюдения законности при организации внутригородских пассажирских автобусных перевозок. По его результатам надзорный орган внёс представление об устранении нарушений законности, причин и условий им способствующих в адрес
Генпрокуратура выявила ряд проблемных вопросов в автотранспортной отрасли: недостаточное правовое регулирование, отсутствие программного документа и единой практики применения налогового администрирования.
«Последствия указанных пробелов уже сказываются на субъектах предпринимательства, занятых в сфере автоперевозок по всей республике. К примеру, в городе
В начале января перевозчики ВКО пожаловались на ДГД по области. После проверок шести юрлицам доначислили налогов на 4,5 млрд тенге. По мнению перевозчиков, решение налоговых органов чревато остановкой автобусного движения в
В акте реагирования Генпрокуратура предложила принять комплексные меры по улучшению качества и доступности пассажирских автоперевозок, обеспечению прозрачности формирования тарифов, развитию транспортных услуг в условиях добросовестной конкуренции и социальной ответственности.
После трагедии в Актюбинской области со сгоревшим автобусом, в котором погибли 52 пассажира, МИР РК инициировало проверку всех рейсовых автобусов.
Также генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров поручил Главной транспортной прокуратуре и прокурорам областей организовать проверки в сфере нерегулярных пассажирских автоперевозок.