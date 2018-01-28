В Башкирии назвали самые высокооплачиваемые сферы труда.

Больше всего зарплата у тех, кто занят в производстве нефтепродуктов и кокса — 72,8 тысяч рублей в месяц. В сфере добычи ископаемых средняя зарплата — 49,4 тысячи рублей. У производителей транспортных средств и оборудования — 42,6 тысяч рублей. Сотрудники страховых и финансовых организаций получают 42,3 тысячи рублей, а средняя зарплата у производителей химических веществ — 42,2 тысячи рублей.