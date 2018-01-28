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21:28 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии назвали самые высокооплачиваемые сферы труда

В Башкирии назвали самые высокооплачиваемые сферы труда.

Учитывались данные за январь-ноябрь прошлого года, уточняют специалисты Башстата.

Больше всего зарплата у тех, кто занят в производстве нефтепродуктов и кокса — 72,8 тысяч рублей в месяц. В сфере добычи ископаемых средняя зарплата — 49,4 тысячи рублей. У производителей транспортных средств и оборудования — 42,6 тысяч рублей. Сотрудники страховых и финансовых организаций получают 42,3 тысячи рублей, а средняя зарплата у производителей химических веществ — 42,2 тысячи рублей.

Самыми низкооплачиваемыми названы такие сферы как сельское хозяйство и предприятия по производству кожи. 17,6 и 11,2 тысячи рублей, соответственно.

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