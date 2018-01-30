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10:04 (мск), источник: ИА REGNUM

Прожиточный минимум в Татарстане снизили почти на 4%

Разрыв между минимально необходимым бюджетом жителя региона и установленным властями прожиточным минимумом увеличивается.

В Татарстане прожиточный минимум на четвёртый квартал 2017 года относительно третьего квартала уменьшили на 3,86% — с 8 669 рублей до 8 334 рублей. При этом минимальная сумма для выживания в регионе уже в третьем квартале на 40% была выше, чем утверждённый минимум, составляя 14 466 рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Если сравнивать минимальный потребительский бюджет (официально устанавливаемую кабинетом министров РТ величину для оценки реальных потребностей жителей) и прожиточный минимум, то разрыв стал ещё больше. При этом в «бюджете» при расчёте выделяются четыре основные расходные позиции: питание (объём, необходимый для поддержания активности человека) — 4 845 рублей, непродовольственные товары — 3 462 рубля, услуги — 5 251 рубль и налоги — 908 рублей.

Прожиточный минимум — это также величина стоимостного выражения набора товаров и услуг, которых, по мнению властей, достаточно для «нормального функционирования организма». Но фактически от реальных потребностей жителей Татарстана он отличается чуть ли не в два раза, потому с 2013 года в регионе ежеквартально выводят республиканский минимальный потребительский бюджет. Он устанавливается в целом на душу населения и отдельно для каждой категории. Например, на третий квартал 2017 года потребность женщин трудоспособного возраста составляет 16 677 рублей, мужчин — 15 742 рубля, детей — от 8661 до 14 288 рублей в зависимости от возраста, а пенсионеров — около 13 тыс. рублей.

Прожиточный минимум на четвёртый квартал 2017 года, утверждённый постановлением кабинета министров РТ 27 января 2018 года, снизили и для отдельных категорий жителей. Так, для трудоспособного населения он сократился с 9 269 рублей до 8 877 рублей, для детей — с 8 521 до 8 326 рублей, для пенсионеров — с 7 109 до 6 822 рублей.

По данным Татарстанстата, при этом за 12 месяцев 2017 года в регионе наблюдалось снижение объёма платных услуг — на 0,7% относительно итогов 2016 года, а индекс потребительских цен к уровню 2016 года составил 102,8%. Реальные располагаемые гражданами доходы пока подвели только за 11 месяцев 2017 года. Относительно такого же периода 2016 года они снизились на 3,8%, несмотря на то, что среднемесячная реальная зарплата за этот период выросла на 3,4%, составив 31,56 тыс. рублей.

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