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10:04 (мск), источник: ЕАН

Цена на бензин АИ-98 в Екатеринбурге превысила 45 рублей за литр

На заправках сети «Газпромнефть» в Екатеринбурге цена на бензин АИ-98 достигла 45,1 рубля за литр.

Источник: Reuters

Напомним, в прошлом году она не превышал 40 рублей.

По данным Росстата, в декабре 2017 года цена на бензин выросла на 7,3% по сравнению с декабрем 2016 года. Всего за 2017 год топливо подорожало на 5,7%.

По прогнозам экономистов, рост цен продолжится в 2018 году в связи с увеличением акцизов на бензин.

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