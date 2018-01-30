Цена на бензин АИ-98 в Екатеринбурге превысила 45 рублей за литр
На заправках сети «Газпромнефть» в Екатеринбурге цена на бензин АИ-98 достигла 45,1 рубля за литр.
На заправках сети «Газпромнефть» в Екатеринбурге цена на бензин АИ-98 достигла 45,1 рубля за литр.
Напомним, в прошлом году она не превышал 40 рублей.
По данным Росстата, в декабре 2017 года цена на бензин выросла на 7,3% по сравнению с декабрем 2016 года. Всего за 2017 год топливо подорожало на 5,7%.
По прогнозам экономистов, рост цен продолжится в 2018 году в связи с увеличением акцизов на бензин.