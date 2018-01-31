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10:10 (мск), источник: ИА REGNUM

Нижегородские предприятия закредитованы: долги превысили 846 млрд рублей

Кредиторская задолженность предприятий Нижегородской области по состоянию на конец ноября 2017 года составила 846,5 млрд рублей. Из этих средств 51 млрд рублей или около 6% — просроченная задолженность.

Источник: Reuters

По сравнению с предыдущим месяцем доля просроченных кредитов выросла на 0,1%, при сравнении с данными на конец ноября 2016 года — на 1,7%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Нижегородстата.

В структуре просроченной задолженности 28,732 млрд рублей или 53,6% приходится на долги в отношении поставщиков, в бюджет предприятия должны 590,7 млн рублей или 1,2% в структуре долга, в отношении государственных внебюджетных фондов предприятия задолжали 1,55 млрд рублей или 3%.

Основной объем просроченной задолженности приходится на обрабатывающие предприятия — 24,948 млрд рублей или 48,9%. Предприятия, работающие в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, накопили задолженность в размере 14,281 млрд рублей или 28%. Просроченная задолженность строительных организаций составила 5,145 млрд рублей или 10%. Организации, работающие с сухопутным и трубопроводным транспортом, — 2,255 млрд рублей или 4,4%. В области профессиональной, научной и технической деятельности задолженность составила 1,585 млрд рублей или 3,1%.

Отметим, что основной объем просроченной задолженности по заработной плате в области также накоплен обрабатывающими предприятиями. Всего задолженность в январе 2018 года составила 11,959 млн рублей в отношении 400 человек, обрабатывающие производства при этом накопили долг по зарплате в размере 11,042 млн рублей.

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