Китайская компания планирует инвестировать в строительство ТЭЦ в Приморье
Детали проекта по строительству Артёмовской ТЭЦ обсудили на встрече
Детали проекта по строительству Артёмовской ТЭЦ обсудили на встрече
По словам генерального директора китайской компании Гана Хуана, они имеют опыт строительства подобных объектов, однако в России это будет первым подобным проектом.
«Компания готова вложить свои средства в строительство новой электростанции, используя самые современные технологии в строительстве и энергетики», — обозначил руководитель компании.
«Для нас первоочередное сейчас — получить разрешение на строительство и приступить к работе», — отметил Ган Хуан.
Как подчеркнул Гагик Захарян, администрация Приморья готова оказать максимальную помощь китайским инвесторам в получении разрешительной и проектной документации. Одним из вариантов для ускорения и координации этой работы может стать создание совместного предприятия.