Китайская компания планирует инвестировать в строительство ТЭЦ в Приморье

Источник: Вести Приморье

По словам генерального директора китайской компании Гана Хуана, они имеют опыт строительства подобных объектов, однако в России это будет первым подобным проектом.

«Компания готова вложить свои средства в строительство новой электростанции, используя самые современные технологии в строительстве и энергетики», — обозначил руководитель компании.

Перед началом реализации этого проекта китайскую сторону интересуют ряд вопросов: состояние транспортной и коммунальной инфраструктуры в районе строительства, оформление разрешительной и проектно-сметной документации.

«Для нас первоочередное сейчас — получить разрешение на строительство и приступить к работе», — отметил Ган Хуан.