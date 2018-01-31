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10:14 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Список крупнейших новосибирских налогоплательщиков обновился на треть

Минфин региона подвел итоги 2017 года.

Перечень крупнейших новосибирских налогоплательщиков по платежам в федеральный бюджет в 2017 году изменился по сравнению с 2016 годом на 30%. Это следует из информации, опубликованной на сайте регионального Министерства финансов и налоговой политики.

По сравнению с 2016 годом топ-10 в этой категории покинули АО «НИИ измерительных приборов — Новосибирский завод им. Коминтерна», ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» и МУП «Горводоканал». Их места заняли АО «Газпромнефть — Новосибирск», ООО «Рич Фэмили» (торговля непродовольственными потребительскими товарами) и ООО «Блок № 3 Шахта «Анжерская-Южная».

При этом «Блок № 3 Шахта «Анжерская-Южная» ведет добычу угля на одноименной шахте в Кемеровской области. По данным ЕГРЮЛ, компания была зарегистрирована в Новосибирске в начале 2016 года.

Свои позиции в перечне сохранили АО «Сибирский ликерно-водочный завод», АО СИБЭКО, ОАО «Новосибирскнефтегаз», ООО «Компания Холидей», АО «Региональные электрические сети», ООО «УК — БКС Фонды недвижимости» и ООО «Восточная техника».

«НИИ измерительных приборов — Новосибирский завод им. Коминтерна» покинул и топ-10 плательщиков налогов в консолидированный бюджет региона. Ушли оттуда также ООО «УК — БКС Фонды недвижимости» и ПАО «Совкомбанк». Вместо них в этом перечне появились «Сибирский ликерно-водочный завод», «Разрез Восточный» и ГОУ «Новосибирское региональное отделение Фонда социального страхования РФ».

По данным новосибирского Минфина, на территории региона в федеральный бюджет в 2017 году мобилизовано 50,06 млрд руб., в консолидированный бюджет субъекта федерации — 122,79 млрд руб.

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