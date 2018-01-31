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22:18 (мск), источник: Интерфакс

ФРС США сохранила базовую процентную ставку

Москва. 31 января. INTERFAX.RU — Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 30—31 января приняла решение сохранить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 1,25−1,50% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

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Решение FOMC совпало с ожиданиями подавляющего большинства экономистов и участников рынка.

При этом Федрезерв указал на то, что инфляция в США поднимется в этом году к целевому уровню примерно в 2%.

В декабре ФРС повысила процентную ставку с 1−1,25% до 1,25−1,50% годовых. В 2018 году запланировано три повышения ставки.

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26 января© Ньюстюб
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