ФРС США сохранила базовую процентную ставку
Москва. 31 января. INTERFAX.RU — Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания
Москва. 31 января. INTERFAX.RU — Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания
Решение FOMC совпало с ожиданиями подавляющего большинства экономистов и участников рынка.
При этом Федрезерв указал на то, что инфляция в США поднимется в этом году к целевому уровню примерно в 2%.
В декабре ФРС повысила процентную ставку с 1−1,25% до 1,25−1,50% годовых. В 2018 году запланировано три повышения ставки.