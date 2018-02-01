В Беларуси создают единую инкассаторскую организацию
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о создании открытого акционерного общества «Небанковская
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о создании открытого акционерного общества «Небанковская
Об этом БЕЛТА сообщили в
К основным задачам организации относятся оказание содействия Национальному банку в обеспечении наличного денежного обращения, организация централизованной системы сбора, обработки и доставки наличных денежных средств и иных ценностей, оказание
Создание акционерного общества оптимизирует дублирующие функции банков в области инкассации, перевозки, обработки и хранения ценностей, снизит затраты на содержание