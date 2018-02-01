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22:11 (мск), источник: Ежедневник.by

В Беларуси создают единую инкассаторскую организацию

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о создании открытого акционерного общества «Небанковская кредитно-финансовая организация «Белинкасгрупп» с участием Национального банка, ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк».

Источник: Ежедневник.by

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе президента Беларуси. «Белинкасгрупп» создается в целях совершенствования организации наличного денежного обращения Республики Беларусь, развития кассово-инкассаторских услуг, — пояснили в пресс-службе.

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К основным задачам организации относятся оказание содействия Национальному банку в обеспечении наличного денежного обращения, организация централизованной системы сбора, обработки и доставки наличных денежных средств и иных ценностей, оказание кассово-инкассаторских услуг с внедрением новейших технологий и лучших мировых практик.

Создание акционерного общества оптимизирует дублирующие функции банков в области инкассации, перевозки, обработки и хранения ценностей, снизит затраты на содержание материально-технических ресурсов, сократит в Беларуси количество специального транспорта и оружия в обороте, отмечает пресс-служба президента.

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