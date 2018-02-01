В Беларуси создают единую инкассаторскую организацию

Источник: Ежедневник.by

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе президента Беларуси. «Белинкасгрупп» создается в целях совершенствования организации наличного денежного обращения Республики Беларусь, развития кассово-инкассаторских услуг, — пояснили в пресс-службе.

Читайте также Лукашенко утвердил инвестпрограмму-2018, в ней есть и Житковичский мост

К основным задачам организации относятся оказание содействия Национальному банку в обеспечении наличного денежного обращения, организация централизованной системы сбора, обработки и доставки наличных денежных средств и иных ценностей, оказание кассово-инкассаторских услуг с внедрением новейших технологий и лучших мировых практик.