Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
Врачи: «Теперь тяжелых пациентов никто не захочет брать»
Учительница забрала у школьницы грамоту из-за того, что ее родители не сдали 300 рублей
В России могут ввести единый стандарт для заборов
44-летняя Наташа Королева выглядит как подросток
Ликбез для пенсионераЧто делать, чтобы не провести остаток жизни в нищете
Гордон решила помочь Родченкову - СМИ
Китай отреагировал на «кремлевский список» США
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана
История самого первого автомобиля (не Бенца)
США вывели в океан атомный авианосец, опасаясь корабля из России
СМИ: в Донбассе внезапно остановилась война
Британцы назвали Ольгу Бузову «сногсшибательной моделью»
Дженнифер Лопез в шубе блистала на вечеринке Нью-Йорке
«Ничего подобного»: одноклассник раскрыл правду о Шепелеве - СМИ
Миддлтон подчеркнула живот горчичным нарядом - СМИ
В РФ разрешили оформлять жилье в собственность по сроку давности
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ
Фоторепортажи
12В Париже Сена вышла из берегов
12В Нью-Йорке вручили Grammy-2018
22:08 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко утвердил инвестпрограмму-2018, в ней есть и Житковичский мост

В новую программу включено более 100 объектов, на финансирование строительства которых пойдет более 429 миллионов рублей.

МИНСК, 1 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил государственную инвестпрограмму на текущий год, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе белорусского лидера.

Читайте также
Реконструкция моста через Припять в Житковичском районе включена в госинвестпрограмму на 2018 год

Всего в программу включен 101 объект, на их возведение и завершение строительства планируется потратить в 2018 году более 429 миллионов рублей.

«Всего в текущем году предполагается ввести в эксплуатацию 36 объектов», — сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что в текущем году, в частности, будет начато финансирование строительства детского сада (на 230 мест) и средней школы (на 765 мест), дома детского творчества, а также многофункционального спортивного комплекса в Островце, где возводится Белорусская АЭС.

Кроме того, в перечне — пожарное депо в Южном городке Бреста, восемь жилых домов для семей, воспитывающих детей-сирот, а также мост через реку Припять на автодороге Р-88 «Житковичи — граница Украины».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Польский Сенат принял закон, рассоривший Польшу с Украиной и Израилем
Валерий Газзаев о шансах сборной России на домашнем чемпионате
Путин прокомментировал решение CAS по российским спортсменам
Несмываемый позор: 6 самых глупых татуировок
Рога и копыта. задача для пятиклассников вызвала споры в Сети
Забудьте про 10 000 шагов, есть лучший способ поддержать форму
Рассыпался в небе: почему сгорел шаттл «Колумбия»
Президент пообещал посетить в феврале форум «Наставник-2018»
Кузнецова назвала список неприличных детских произведений
Спорт
Решение суда: 28 побед России над МОК Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, чьи результаты на Олимпиаде в Сочи-2014 были аннулированы
Авто
«Внедорожник» из седана Lada Vesta: ждать осталось недолго 30 января АВТОВАЗ получил документ под названием «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС) на кросс-версию популярного седана
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна Актер снимается в фильме про танцора, попавшего в аварию, но не потерявшего надежду вернуться в профессию
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Леди
Российские секс-символы 90-х, которых мы больше не можем узнать Неудачная пластика, лишний вес, постоянный стресс – все это с возрастом отражается и на лице и теле
Дети
«Деревенский фитнес»: Максим Галкин показал, как проводит утро со своими детьми Зимние забавы 4-летних Лизы и Гарри снова привели в умиление подписчиков телеведущего
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь