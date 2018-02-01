Лукашенко утвердил инвестпрограмму-2018, в ней есть и Житковичский мост

МИНСК, 1 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил государственную инвестпрограмму на текущий год, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе белорусского лидера.

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Всего в программу включен 101 объект, на их возведение и завершение строительства планируется потратить в 2018 году более 429 миллионов рублей.

«Всего в текущем году предполагается ввести в эксплуатацию 36 объектов», — сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что в текущем году, в частности, будет начато финансирование строительства детского сада (на 230 мест) и средней школы (на 765 мест), дома детского творчества, а также многофункционального спортивного комплекса в Островце, где возводится Белорусская АЭС.