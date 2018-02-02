Украина резко нарастила экспорт шмелей
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В 2017 году Киев увеличил экспорт шмелей на 23,5 тонны, сообщает издание «Украинские новости».
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В 2017 году Киев увеличил экспорт шмелей на 23,5 тонны, сообщает издание «Украинские новости».
В 2017 году в период с января по сентябрь из Украины было вывезено 73 тонны шмелей. Это на 48%, больше, чем за аналогичный период в 2016 году. В денежном выражении поставки принесли 307,3 тысячи долларов, что в два раза больше, чем в позапрошлом году.
По словам Дарьи Гриценко, эксперта аграрных рынков ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», средняя стоимость килограмма шмелей составила 4,2 доллара.
При этом импорт шмелей, которых аграрии используют для естественного опыления сельхозкультур, сократился на один процент и составил 10,1 тонн. Средняя стоимость ввозимых шмелей достигает 40,6 доллара за килограмм.