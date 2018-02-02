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22:07 (мск), источник: РИА Новости

Украина резко нарастила экспорт шмелей

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В 2017 году Киев увеличил экспорт шмелей на 23,5 тонны, сообщает издание «Украинские новости».

Источник: РИА "Новости"

В 2017 году в период с января по сентябрь из Украины было вывезено 73 тонны шмелей. Это на 48%, больше, чем за аналогичный период в 2016 году. В денежном выражении поставки принесли 307,3 тысячи долларов, что в два раза больше, чем в позапрошлом году.

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По словам Дарьи Гриценко, эксперта аграрных рынков ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», средняя стоимость килограмма шмелей составила 4,2 доллара.

Три четверти поставок украинских шмелей приходится на Европу, четверть — на страны СНГ, сообщила Гриценко.

При этом импорт шмелей, которых аграрии используют для естественного опыления сельхозкультур, сократился на один процент и составил 10,1 тонн. Средняя стоимость ввозимых шмелей достигает 40,6 доллара за килограмм.

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