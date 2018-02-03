В Приморье началось строительство нового моста

Строители моста через реку Кроуновка в Уссурийском городском округе приступили к бурению опор, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Отметим, длина нового мостового перехода с подходами составит 850 метров, самого моста 121 метр. Мост будет оборудован тротуаром и освещением.