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09:59 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье началось строительство нового моста

Жители села готовятся отмечать новый праздник.

Источник: VLADNEWS

Строители моста через реку Кроуновка в Уссурийском городском округе приступили к бурению опор, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Отметим, длина нового мостового перехода с подходами составит 850 метров, самого моста 121 метр. Мост будет оборудован тротуаром и освещением.

В настоящее время строители уже разобрали старый аварийный мост, сняли плодородный растительный слой, отсыпали площадки под буровую установку и подходы к мосту. Приступили к бурению скважин под опоры нового моста. Уже к весне планируется забурить две опоры в реке.

По словам жителей села Кроуновка, строительство нового моста, взамен поврежденного тайфуном «Гони» долгожданное событие. Сельчане даже придумали новый праздник «День моста».

Строительные работы планируют завершить к декабрю 2018 года.

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