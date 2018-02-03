В Приморье началось строительство нового моста
Жители села готовятся отмечать новый праздник.
Жители села готовятся отмечать новый праздник.
Строители моста через реку Кроуновка в Уссурийском городском округе приступили к бурению опор, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.
Отметим, длина нового мостового перехода с подходами составит 850 метров, самого моста 121 метр. Мост будет оборудован тротуаром и освещением.
По словам жителей села Кроуновка, строительство нового моста, взамен поврежденного тайфуном «Гони» долгожданное событие. Сельчане даже придумали новый праздник «День моста».
Строительные работы планируют завершить к декабрю 2018 года.