Брошенное в Приморье аварийное судно Yeruslan выставили на торги
Покинутое аварийное судно Yeruslan, на котором год назад произошел пожар, выставили на торги почти за 2 млн рублей, сообщается на официальном сайте приморского управления Росимущества.
Покинутое аварийное судно Yeruslan, на котором год назад произошел пожар, выставили на торги почти за 2 млн рублей, сообщается на официальном сайте приморского управления Росимущества.
Покинутое аварийное судно Yeruslan, на котором год назад произошел пожар, выставили на торги почти за 2 млн рублей, сообщается на официальном сайте приморского управления Росимущества.
Судно было построено в 1967 году. Владельцем значится китайская компания Claner Shipping Ltd., порт приписки — Пномпень (Камбоджа). Оно не раз оказывалось в центре скандальных историй после арестов в ряде портов
Судно около двух лет находилось на рейде в Амурском заливе в 8 — 10 км от Владивостока. Ранее его охраняли несколько человек. В конце января 2017 года местные журналисты, которые поднялись на борт, рассказали, что экипаж покинул судно, а его помещения разграблены.
31 января 2017 года на борту произошел пожар.