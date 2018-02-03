Брошенное в Приморье аварийное судно Yeruslan выставили на торги

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Покинутое аварийное судно Yeruslan, на котором год назад произошел пожар, выставили на торги почти за 2 млн рублей, сообщается на официальном сайте приморского управления Росимущества.

Судно было построено в 1967 году. Владельцем значится китайская компания Claner Shipping Ltd., порт приписки — Пномпень (Камбоджа). Оно не раз оказывалось в центре скандальных историй после арестов в ряде портов из-за долгов по зарплате морякам. По данным Приморской транспортной прокуратуры, на 2017 год судовладелец задолжал своему экипажу более $200 тыс. По ходатайству прокурора на судно был наложен арест, а в отношении судовладельца заведено уголовное дело.

Судно около двух лет находилось на рейде в Амурском заливе в 8 — 10 км от Владивостока. Ранее его охраняли несколько человек. В конце января 2017 года местные журналисты, которые поднялись на борт, рассказали, что экипаж покинул судно, а его помещения разграблены.