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10:19 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В регионах продолжают обсуждать Декрет № 1

Нет сейчас более обсуждаемой темы, чем Декрет № 1. Что неудивительно — за строками документа каждый может увидеть то, что волнует его сегодня в первую очередь: возможность трудоустройства, достойную зарплату, доступные социальные блага, наконец — спокойствие на улицах городов и сел.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Однако людей интересует, как на практике будут действовать те или иные положения декрета. Иными словами, задавая частные вопросы, хотят услышать конкретные ответы.

В Чаусском районе в Доме культуры агрогородка Каменка прошел сельский сход с участием председателя Чаусского райисполкома Сергея Дроздовского и председателя Чаусского райсовета Анатолия Матюлина, на котором местные жители обсуждали важнейший документ. К слову, мероприятие получилось совсем не местечковым. Узнав о том, что можно будет услышать ответы на самые злободневные вопросы, в Каменку приехали жители многих деревень района.

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Cитуацию с наличием рабочих мест в Чаусском районе критической не назовешь. На 10 стоящих на учете безработных — 210 вакансий. Рабочие руки требуются и в городе, и на селе. Предприятиям и организациям нужны водители, животноводы, трактористы, лесники, продавцы, каменщики. Причем речь идет о совсем не низких зарплатах. Волна оживления прокатилась по залу, когда предрайисполкома Сергей Дроздовский огласил, сколько за прошлый год заработали 2 механизатора и 2 доярки — каждый свыше 15 тысяч рублей. Причем они не находились в каких-то особых условиях. Работали хорошо, и это дало отдачу. Глядя на лица собравшихся, я увидел: такая информация заставила людей задуматься.

Говоря о положениях декрета, председатель районного Совета депутатов Анатолий Матюлин подчеркнул: задача власти заключается отнюдь не в том, чтобы всем дать по рабочему месту и на том успокоиться. Каждый должен заниматься конкретным делом в полную силу, чтобы за счет результатов общего труда повышалась привлекательность конкретной территории, где хочется жить и растить детей.

Бывает, что на собраниях люди стараются задавать как можно меньше вопросов — чтобы быстрее отправиться по своим делам. В Каменке, наоборот, многие, поднимаясь с места, хотели получить не только ответ на свой вопрос, но и конкретную помощь.

Жительница деревни Барышевка Лидия Гомонова когда-то работала дояркой. Однако после травмы позвоночника заниматься этим трудом не может. Пыталась найти другую работу — не получилось. Говорит, что обращалась в районный центр занятости, но там предложили работу в Чаусах, куда каждый день не наездишься. И что делать дальше?

Вопрос сельчанки представители власти взяли на контроль — чтобы помочь. С ходу прозвучал и один из возможных вариантов трудоустройства. Анатолий Матюлин предложил Гомоновой стать социальным работником — ухаживать за стариками, которые живут в ее деревне. В этом случае ездить куда-то не придется. Плюс к этому люди, которым бытовые проблемы в силу возраста даются с трудом, будут присмотрены. Значит, больше гарантий того, что, самостоятельно разжигая печь, не устроят пожар из-за невнимательности. Получается, социальный работник еще и безопасность в населенном пункте обеспечить может.

Михаил Коботько признался, что работает в России — неофициально. Раньше не задумывался о том, что надо платить налоги. Как и о том, за чей счет все мы пользуемся медицинскими, образовательными услугами. Но теперь, судя по всему, пересмотрит свою точку зрения…

Директор Каменской средней школы Елена Василькова обеспокоена трудоустройством молодых людей. Считает, что если выпускник школы хочет овладеть какой-то рабочей профессией, ему в этом надо оперативно помочь. И декрет в этом будет способствовать.

После окончания схода я поговорил с некоторыми его участниками. И увидел, что эти два часа во многом изменили взгляды людей. Они убедились: Декрет № 1 не только стимулирует к трудоустройству, но и помогает увидеть способы заработка. Простой пример из местной жизни. В магазин Каменки каждый день из Чаусов привозят два подноса горячих пирожков, которые раскупаются за считаные минуты. Есть спрос. Так почему бы кому-нибудь из местных жителей самому не наладить их выпечку? И людям хорошо, и себе заработок. И таких примеров оказалось немало…

sb_m@mail.ru.

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