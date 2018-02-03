Бывшая глава ФРС предостерегла от появления «пузыря» на рынке
Бывшая глава Федеральной резервной системы США (ФРС) Джанет Йеллен заявила об опасности появления «пузыря» на финансовом рынке.
Бывшая глава Федеральной резервной системы США (ФРС) Джанет Йеллен заявила об опасности появления «пузыря» на финансовом рынке.
«Я не хочу называть то, что мы видим сейчас, “пузырем”, но я бы сказала, что в общем оценка активов повышена», — сообщила госпожа Йеллен в интервью телеканалу PBS (цитата по «РИА Новости»). По мнению бывшей главы ФРС, инвесторам необходимо «диверсифицировать инвестиции».
После ухода из ФРС Джанет Йеллен, последний рабочий день которой был вчера, перейдет работать в Брукингский институт. Госпожа Йеллен займет пост старшего постоянного научного сотрудника в учебном заведении.
Последнее для Джанет Йеллен заседание Комитета по открытым рынкам ФРС 31 января прошло без сюрпризов — регулятор сохранил ключевую ставку в диапазоне 1,25−1,5% годовых.
Участники рынка ждут первого в этом году повышения ставок в марте — при этом в дальнейшем инвесторы и аналитики рассчитывают на сохранение относительно мягкой