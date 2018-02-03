Бывшая глава ФРС предостерегла от появления «пузыря» на рынке

«Я не хочу называть то, что мы видим сейчас, “пузырем”, но я бы сказала, что в общем оценка активов повышена», — сообщила госпожа Йеллен в интервью телеканалу PBS (цитата по «РИА Новости»). По мнению бывшей главы ФРС, инвесторам необходимо «диверсифицировать инвестиции».

После ухода из ФРС Джанет Йеллен, последний рабочий день которой был вчера, перейдет работать в Брукингский институт. Госпожа Йеллен займет пост старшего постоянного научного сотрудника в учебном заведении.

Последнее для Джанет Йеллен заседание Комитета по открытым рынкам ФРС 31 января прошло без сюрпризов — регулятор сохранил ключевую ставку в диапазоне 1,25−1,5% годовых.