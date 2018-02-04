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10:34 (мск), источник: Восток Медиа

Бюджет России потратил 20 миллиардов рублей на улучшение жизни приморцев

В регионе увеличивается количество пенсионеров.

Источник: Восток Медиа

Приморские семьи получили 108 тысяч сертификатов на улучшение жилищных условий и образование. Об этом врио губернатора региона Андрею Тарасенко во время двусторонней встречи сообщил управляющий краевым Пенсионным фондом Александр Масловец.

Во время встречи с руководителем края Александр Масловец рассказал, что сейчас в Приморье проживает более 560 тысяч пенсионеров.

«За последние 15 лет их количество увеличилось на 60 тысяч. В 2017 было выплачено пенсий на сумму 95 миллиардов рублей», — отметил он.

Кроме того, региональный Пенсионный фонд с 2007 года выдал 108 тысяч сертификатов на получение федерального материнского капитала.

«Приморские семьи уже воспользовались данными сертификатами на сумму более 20 миллиардов рублей. В основном средства направлены на улучшение жилищных условий, погашение ипотечных кредитов и образование», — сказал Александр Масловец.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что участие Пенсионного фонда в различных социальных программах важно для повышения уровня жизни населения, особенно для людей с небольшим достатком.

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 Бюджет России потратил 20 миллиардов рублей на улучшение жизни приморцев
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