Бюджет России потратил 20 миллиардов рублей на улучшение жизни приморцев

Источник: Восток Медиа

Приморские семьи получили 108 тысяч сертификатов на улучшение жилищных условий и образование. Об этом врио губернатора региона Андрею Тарасенко во время двусторонней встречи сообщил управляющий краевым Пенсионным фондом Александр Масловец.

Во время встречи с руководителем края Александр Масловец рассказал, что сейчас в Приморье проживает более 560 тысяч пенсионеров.

«За последние 15 лет их количество увеличилось на 60 тысяч. В 2017 было выплачено пенсий на сумму 95 миллиардов рублей», — отметил он.

Кроме того, региональный Пенсионный фонд с 2007 года выдал 108 тысяч сертификатов на получение федерального материнского капитала.

«Приморские семьи уже воспользовались данными сертификатами на сумму более 20 миллиардов рублей. В основном средства направлены на улучшение жилищных условий, погашение ипотечных кредитов и образование», — сказал Александр Масловец.