Бюджет России потратил 20 миллиардов рублей на улучшение жизни приморцев
В регионе увеличивается количество пенсионеров.
В регионе увеличивается количество пенсионеров.
Приморские семьи получили 108 тысяч сертификатов на улучшение жилищных условий и образование. Об этом врио губернатора региона Андрею Тарасенко во время двусторонней встречи сообщил управляющий краевым Пенсионным фондом Александр Масловец.
Во время встречи с руководителем края Александр Масловец рассказал, что сейчас в Приморье проживает более 560 тысяч пенсионеров.
«За последние 15 лет их количество увеличилось на 60 тысяч. В 2017 было выплачено пенсий на сумму 95 миллиардов рублей», — отметил он.
«Приморские семьи уже воспользовались данными сертификатами на сумму более 20 миллиардов рублей. В основном средства направлены на улучшение жилищных условий, погашение ипотечных кредитов и образование», — сказал Александр Масловец.
Андрей Тарасенко подчеркнул, что участие Пенсионного фонда в различных социальных программах важно для повышения уровня жизни населения, особенно для людей с небольшим достатком.