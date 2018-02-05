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10:47 (мск), источник: Вести - Воронеж

В воронежские больницы купят новое медоборудование

На медоборудование потратят более 57 млн руб. В Воронежские больницы купят новую технику.

Средства для региона уже выделены.

Новой техникой оснастят Воронежскую городскую клиническую больницу № 1, первую областную больницу, а также центр перинатальной диагностики в Борисоглебске.

Также в Воронежскую область на бесплатную медицину направят более 32 млрд руб. Это позволит увеличить число бесплатных медуслуг для жителей региона.

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