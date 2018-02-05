В воронежские больницы купят новое медоборудование

Средства для региона уже выделены.

Новой техникой оснастят Воронежскую городскую клиническую больницу № 1, первую областную больницу, а также центр перинатальной диагностики в Борисоглебске.

Также в Воронежскую область на бесплатную медицину направят более 32 млрд руб. Это позволит увеличить число бесплатных медуслуг для жителей региона.