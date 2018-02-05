Воронежские чиновники потратят на реконструкцию стадиона «Чайка» ещё 20 млн рублей

Напомним, ранее на стадионе завершили работы по реконструкции, которые проводили в преддверии Чемпионата мира по футболу. На «Чайке» построили административное здание для команд- участниц с раздевалками. А также засеяли натуральный газон.

Воронеж может стать тренировочной базой для сборной Марокко. Теперь строители приступят ко второму этапу работ на тех объектах, которые не будут использоваться во время мундиаля. На стадионе появятся беговые дорожки с резиновым покрытием. Вторую жизнь дадут и входной группе стадиона.