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10:46 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежские чиновники потратят на реконструкцию стадиона «Чайка» ещё 20 млн рублей

На стадионе оборудуют дорожки и отремонтируют арку на входе. Ещё 20 млн руб. готовы потратить чиновники на реконструкцию стадиона «Чайка».

Источник: Вести - Воронеж

Напомним, ранее на стадионе завершили работы по реконструкции, которые проводили в преддверии Чемпионата мира по футболу. На «Чайке» построили административное здание для команд- участниц с раздевалками. А также засеяли натуральный газон.

Воронеж может стать тренировочной базой для сборной Марокко. Теперь строители приступят ко второму этапу работ на тех объектах, которые не будут использоваться во время мундиаля. На стадионе появятся беговые дорожки с резиновым покрытием. Вторую жизнь дадут и входной группе стадиона.

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