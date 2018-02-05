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10:45 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Власти Ирбита пытались переселить семью в ветхое общежитие

Без воды и туалета.

Источник: УралИнформБюро

Переселить семью из одного ветхого помещения в другое пыталась администрация Ирбита. Местных жителей власти определили в комнату в общежитии, в которой не оказалось ни водоснабжения, ни туалета. Износ же здания по паспорту БТИ на 2008 год составлял 58%. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Первое заседание по этой ситуации, прошедшее в Ирбитском райсуде, завершилось победой чиновников. Однако Свердловский облсуд, куда с апелляцией обратились представители надзорного ведомства, встал на сторону ирбитчан.

В дальнейшем надзорное ведомство будет добиваться предоставления семье благоустроенного жилья.

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