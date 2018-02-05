Власти Ирбита пытались переселить семью в ветхое общежитие

Переселить семью из одного ветхого помещения в другое пыталась администрация Ирбита. Местных жителей власти определили в комнату в общежитии, в которой не оказалось ни водоснабжения, ни туалета. Износ же здания по паспорту БТИ на 2008 год составлял 58%. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.