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11:04 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске на 10 дней закрыли участок улицы Обской

Причина — аварийный ремонт теплотрассы компанией «СИБЭКО», рассказали в мэрии.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске на 10 дней закрыли участок улицы Обской, об этом сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

С 5 по 15 февраля будет закрыто движение автомобилей на улице Обской возле дома по адресу Большевистская, 14.

Причина — аварийный ремонт теплотрассы компанией «СИБЭКО». Объезд доступен по ул. Большевистской.

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — резюмировали в муниципалитете.

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