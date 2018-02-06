Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске на 10 дней закрыли участок улицы Обской, об этом сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

С 5 по 15 февраля будет закрыто движение автомобилей на улице Обской возле дома по адресу Большевистская, 14.

Причина — аварийный ремонт теплотрассы компанией «СИБЭКО». Объезд доступен по ул. Большевистской.