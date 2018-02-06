В Новосибирске на 10 дней закрыли участок улицы Обской
Причина — аварийный ремонт теплотрассы компанией «СИБЭКО», рассказали в мэрии.
Причина — аварийный ремонт теплотрассы компанией «СИБЭКО», рассказали в мэрии.
В Новосибирске на 10 дней закрыли участок улицы Обской, об этом сообщает
С 5 по 15 февраля будет закрыто движение автомобилей на улице Обской возле дома по адресу Большевистская, 14.
Причина — аварийный ремонт теплотрассы компанией «СИБЭКО». Объезд доступен по ул. Большевистской.
«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — резюмировали в муниципалитете.
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