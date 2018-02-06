Узбекистан с мая внедрит краткосрочные визы для транзитных туристов
С 1 мая 2018 года Узбекистан внедрит выдачу въездных краткосрочных виз по прибытию иностранным пассажирам, следующим транзитом, сроком на 72 часа.
С 1 мая 2018 года Узбекистан внедрит выдачу въездных краткосрочных виз по прибытию иностранным пассажирам, следующим транзитом, сроком на 72 часа.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по развитию въездного туризма».
Постановление направлено на увеличение туристского потока в Узбекистан и трансформацию въездного туризма в одну из важных отраслей национальной экономики.
В документе отмечается, что транзитные пассажиры должны иметь авиабилет и (при необходимости) визу в третью страну. Кроме того, они должны оплатить консульские сборы.
В постановлении говорится, что Узбекистан утвердит порядок краткосрочного контролируемого выхода транзитных пассажиров (с 8:00 до 21:00) за пределы пограничной зоны аэропорта для ознакомительного тура по утвержденным туристским программам.
Президент поручил Кабинету Министров в двухмесячный срок принять правительственное решение по реализации нововведения. В частности, Правительство утвердит перечень стран, гражданам которых будут выдаваться въездные краткосрочные визы по прибытию.
С 10 февраля 2018 года Узбекистан вводит безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан семи стран. Также с 1 февраля Узбекистан внедрил упрощенный порядок оформления туристских виз для граждан 39 стран.
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