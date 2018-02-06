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23:00 (мск), источник: Uzdaily.uz

Узбекистан с мая внедрит краткосрочные визы для транзитных туристов

С 1 мая 2018 года Узбекистан внедрит выдачу въездных краткосрочных виз по прибытию иностранным пассажирам, следующим транзитом, сроком на 72 часа.

Источник: Uzdaily.uz

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по развитию въездного туризма».

Постановление направлено на увеличение туристского потока в Узбекистан и трансформацию въездного туризма в одну из важных отраслей национальной экономики.

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В документе отмечается, что транзитные пассажиры должны иметь авиабилет и (при необходимости) визу в третью страну. Кроме того, они должны оплатить консульские сборы.

В постановлении говорится, что Узбекистан утвердит порядок краткосрочного контролируемого выхода транзитных пассажиров (с 8:00 до 21:00) за пределы пограничной зоны аэропорта для ознакомительного тура по утвержденным туристским программам.

Президент поручил Кабинету Министров в двухмесячный срок принять правительственное решение по реализации нововведения. В частности, Правительство утвердит перечень стран, гражданам которых будут выдаваться въездные краткосрочные визы по прибытию.

С 10 февраля 2018 года Узбекистан вводит безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан семи стран. Также с 1 февраля Узбекистан внедрил упрощенный порядок оформления туристских виз для граждан 39 стран.

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