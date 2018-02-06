В Узбекистане будут развивать паломнический туризм
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по развитию въездного туризма».
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по развитию въездного туризма».
Глава Узбекистана согласился с предложением о создании в Комитете по делам религий при Кабинете Министров Отдела по поддержке паломнического туризма.
Новый отдел будет реализовывать меры по пропаганде и распространению в средствах массовой информации, в том числе зарубежных, информационных материалов об Узбекистане как о
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