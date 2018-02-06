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23:01 (мск), источник: Uzdaily.uz

В Узбекистане будут развивать паломнический туризм

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по развитию въездного туризма».

Источник: Uzdaily.uz

Глава Узбекистана согласился с предложением о создании в Комитете по делам религий при Кабинете Министров Отдела по поддержке паломнического туризма.

Новый отдел будет реализовывать меры по пропаганде и распространению в средствах массовой информации, в том числе зарубежных, информационных материалов об Узбекистане как о культурно-историческом и научно-теологическом центре Ислама и иных мировых религий.

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