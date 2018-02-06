В Узбекистане будут развивать паломнический туризм

Глава Узбекистана согласился с предложением о создании в Комитете по делам религий при Кабинете Министров Отдела по поддержке паломнического туризма.

Новый отдел будет реализовывать меры по пропаганде и распространению в средствах массовой информации, в том числе зарубежных, информационных материалов об Узбекистане как о культурно-историческом и научно-теологическом центре Ислама и иных мировых религий.