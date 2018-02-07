Детсады Сергелийского района Ташкента перешли на доставку готовой еды

Эксперимент, в рамках которого государственные дошкольные образовательные учреждения Ташкента заключают с субъектами предпринимательства прямые договора на доставку продуктов питания и готовых блюд, предусмотрен постановлением президента Узбекистана «О мерах по коренному совершенствованию системы дошкольного образования» от 9 сентября 2017 года.
Сергелийский районный отдел дошкольного образования и предприятие AZIYA BEST DISTRIBUTION заключили договор на поставку готовой еды. Эксперимент начался со столовой одного детского сада.
Специалисты оценили все нюансы от внешнего вида поваров до технологии и качества блюд, входящих в меню. Уполномоченные Сергелийского районного отдела дошкольного образования и другие эксперты признали, что предприятие полностью соблюдает требования санитарно-гигиенических норм качества продукции и безопасности, поэтому с ним заключили договоры на поставку еды еще 5 детских садов.
«В результате разрешится еще одна актуальная проблема. Работники детского сада будут освобождены от задач, не входящих в их круг полномочий, и в первую очередь будут заниматься воспитанием и образованием детей», — отмечается в сообщении.
Рейд по детским садам Ташкента, проведенный министром дошкольного образования Агриппиной Шин в январе этого года, выявил, что дошкольном образовательном учреждении № 14 Мирзо-Улугбекского района Ташкента использовали некачественное мясо для приготовления пищи детям. Аналогичные проблемы обнаружились в детском саду № 206 Юнусабадского района. Заведующие учреждениями, повара и завскладом лишились своих должностей.
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