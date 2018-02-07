Работникам комсомольского «Амурметалла» повысили зарплату

Источник: Восток Медиа

Как сообщает пресс-служба минвостокразвития России настоящее время средняя зарплата, к примеру, подручного сталевара составляет 22 тысячи рублей.

«В течение недели будет разработана сетка увеличения. Также мы решили ввести на заводе систему премирования. 13-я зарплата по итогам года будет начисляться всем работникам предприятия без исключения», — рассказал председатель совета директоров группы компаний «Торэкс» Павел Бальский.

Чтобы осуществить план на ближайший год по произведённой продукции, заводу «Амурметалл» нужно ещё 1200 человек. Сейчас работу предприятия обеспечивают 2 878 работников.