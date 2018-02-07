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11:01 (мск), источник: Восток Медиа

Работникам комсомольского «Амурметалла» повысили зарплату

Сотрудники комсомольского завода «Амурметалл» уже в этом месяце получат повышенную заработную плату. Акционеры группы компаний «Торэкс», которая владеет предприятием уже год, уверены, что это может привлечь новых работников.

Источник: Восток Медиа

Как сообщает пресс-служба минвостокразвития России настоящее время средняя зарплата, к примеру, подручного сталевара составляет 22 тысячи рублей.

«В течение недели будет разработана сетка увеличения. Также мы решили ввести на заводе систему премирования. 13-я зарплата по итогам года будет начисляться всем работникам предприятия без исключения», — рассказал председатель совета директоров группы компаний «Торэкс» Павел Бальский.

Чтобы осуществить план на ближайший год по произведённой продукции, заводу «Амурметалл» нужно ещё 1200 человек. Сейчас работу предприятия обеспечивают 2 878 работников.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году «Амурметалл» выпустил 187 тысяч тонн продукции. В этом году в планах превысить этот показатель и поднять его уровень до миллиона тонн. Губернатор края Вячеслав Шпорт отметил, что правительство региона продолжит поддерживать предприятие и что сейчас нужно заняться повышением зарплат сотрудников.

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