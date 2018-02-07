Работникам комсомольского «Амурметалла» повысили зарплату
Сотрудники комсомольского завода «Амурметалл» уже в этом месяце получат повышенную заработную плату. Акционеры группы компаний «Торэкс», которая владеет предприятием уже год, уверены, что это может привлечь новых работников.
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