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11:14 (мск), источник: RNS

Голодец сообщила об «ареалах напряженности» на рынке труда

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец сообщила об «ареалах напряженности» на рынке труда. Об этом она заявила в ходе Недели российского бизнеса, организованной РСПП.

Источник: РИА "Новости"
Мы считаем, что ситуация на рынке труда сегодня является устойчивой, и мы не видим серьезных угроз, хотя мы видим точечные моменты напряженности. У нас есть небольшие поселения и небольшие ареалы напряженности, и мы усилим здесь работу по поддержке рынка труда, и одновременно мы видим диспропорции в некоторых регионах, которые связаны с необходимостью поддержки мобильности трудовых ресурсов или переобучения.
Ольга Голодец

По ее словам, профильные программы правительства РФ будут продолжены: «И здесь наш курс вместе с вами будет реализовываться, в том числе, и с использованием новых инструментов».

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