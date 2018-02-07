Голодец сообщила об «ареалах напряженности» на рынке труда

Мы считаем, что ситуация на рынке труда сегодня является устойчивой, и мы не видим серьезных угроз, хотя мы видим точечные моменты напряженности. У нас есть небольшие поселения и небольшие ареалы напряженности, и мы усилим здесь работу по поддержке рынка труда, и одновременно мы видим диспропорции в некоторых регионах, которые связаны с необходимостью поддержки мобильности трудовых ресурсов или переобучения.
По ее словам, профильные программы правительства РФ будут продолжены: «И здесь наш курс вместе с вами будет реализовываться, в том числе, и с использованием новых инструментов».
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