В Волгоградской области увеличили финансирование образования и соцзащиты

Как подчеркнул первый заместитель губернатора — председатель облкомитета финансов Александр Дорждеев, вносимые корректировки не предусматривают изменений основных параметров главного финансового документа области. Полученные в 2017 году из федеральной казны бюджетные кредиты позволили региону погасить ранее взятые коммерческие кредиты и сэкономить на уплате процентных платежей. Средства, высвободившиеся в результате уменьшения затрат на обслуживание долговых обязательств, решено направить на наиболее важные статьи расходов.
На реализацию госпрограммы «Развитие образования в Волгоградской области» предлагается выделить 166,4 млн рублей. Из них 156,4 млн рублей пойдут на приобретение учебно-методических пособий для муниципальных общеобразовательных организаций, 10 млн рублей — для дошкольных учреждений.
В рамках госпрограммы «Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области» 101,6 млн рублей будут направлены на предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.
В свою очередь, расходы на обслуживание госдолга, предусмотренные в госпрограмме «Управление государственными финансами Волгоградской области», планируется уменьшить на 268 млн рублей.
«То, что уже в начале года мы увеличиваем финансирование таких важных разделов, как “Образование” и “Социальная защита” — результат планомерной, серьезной, взвешенной работы финансового блока администрации региона. — отметил председатель комитета областной Думы по бюджету и налогам Илья Кошкарев. — Предложения Волгоградской области, представленные в Минфин, Правительство России, получили реальную поддержку, что свидетельствует о растущем доверии федерального центра региону. Сокращение расходов на обслуживание госдолга дает возможность области выполнять свои полномочия в полном объеме».
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