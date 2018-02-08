В Омск из Казахстана пытались завести 50 000 пачек сигарет

Накануне специалисты пограничного управления ФСБ России по Омской области пресекли попытку ввоза на территорию России партию незаконной табачной продукции.

Автомобиль задержали на пропускном пункте Исилькульского.

района. Во время досмотра транспорта было обнаружено примерно 90 коробок (около 50 000 пачек) немаркированной табачной продукции.

В настоящее время проводится проверка по признакам состава преступления по статье УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа… немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками». Нарушителю грозит до трех лет лишения свободы.