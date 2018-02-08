Нацбанк об изменениях и дополнениях в Банковский кодекс

Источник: БЕЛТА

После первого чтения на рассмотрение депутатов поступило 25 замечаний и предложений от Администрации Президента, Совета Республики, Комитета государственного контроля, министерств финансов и юстиции, проведено два расширенных заседания постоянной комиссии и четыре заседания рабочей группы по доработке законопроекта.

Читайте также Нацбанк считает, что неоправданный рост зарплат приведет к инфляции

Также апробирован новый формат работы — сегодня члены Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам, представители Национального банка и крупнейших банковских учреждений Беларуси провели круглый стол, на котором подробно обсудили грядущие изменения в главный документ, регулирующий банковский сектор.

В своем приветственном слове заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Лапко отметил, что процесс изменений Банковского кодекса бесконечный, равно как и совершенствование другого законодательства. Предела совершенству, как известно, нет, поэтому регулятор постоянно инициирует обновление главного банковского документа.

Что касается редакции Банковского кодекса, которая будет вынесена на второе чтение на весенней сессии Палаты представителей, то Дмитрий Лапко рассказал, что изменения касаются четырех основных блоков.

В первом речь идет о вопросах, связанных с приведением Банковского кодекса в соответствие с ранее принятыми нормативными правовыми актами. В частности, речь идет о декрете № 7 «О развитии предпринимательства» и указе № 371 «О Белорусском межбанковском расчетном центре», а также некоторых других документах.

Во втором блоке — инициативы главного управления банковского надзора в части внедрения лучшей мировой практики в совершенствование порядка регистрации, лицензирования, вывода с рынка проблемных банков, требований к учредителям банков.

Третий блок связан с защитой прав потребителей финансовых услуг, которые инициирует главное управление регулирования банковских операций. «Здесь и вопросы, связанные с предоставлением и погашением кредитов, с дополнительными услугами при кредитовании, с платой за эти услуги. Были инициативы создания отдельного законопроекта на эту тему, но пока мы не видим в этом необходимости, поэтому останавливаемся на совершенствовании Банковского кодекса», — пояснил Дмитрий Лапко.

В четвертом блоке определены вопросы, связанные с расширением полномочий финансовых посредников, облегчением порядка регистрации деятельности небанковских кредитно-финансовых организаций, которые предлагают альтернативные или сопутствующие услуги, предоставляемые банками.

Подробности грядущих изменений рассказал начальник главного юридического управления Олег Карнач. По его словам, в целом законопроект направлен на разрешение ряда актуальных в банковской сфере вопросов с учетом практики и необходимости исключения пробелов в регулировании, а также на внедрение новых инструментов расчетов в соответствии с лучшей международной практикой.

Учредители и банковская тайна.

Кодекс дополняется положением о том, что у банков не может быть менее двух учредителей. «Общий подход в законодательстве о хозяйственных обществах допускает учреждение общества одним лицом, но не приемлем для банковской сферы, поскольку исключает принцип корпоративного управления, положенного в основу безопасного функционирования банков», — пояснил Олег Карнач.

Также, по его словам, законопроект направлен на совершенствование порядка предоставления сведений, составляющих банковскую тайну. В частности, развитие технологий и потребность в организации оперативного обмена данными требует пересмотра перечня оснований предоставления банками сведений, составляющих банковскую тайну. «В настоящее время это только письменный запрос. Мы же предлагаем внести и такой вид, как запрос в электронном виде с применением программно-технических средств и технологий, позволяющих подтвердить целостность и подлинность документов», — сказал специалист. Помимо этого, будет использоваться соглашение, заключенное между банком и уполномоченным органом, имеющим в соответствии с законодательными актами права на получение сведений, составляющих банковскую тайну. Документом будет определяться форма и периодичность предоставления таких сведений.

Прекращение деятельности банка.

Основываясь на опыте работы с банком, у которого отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности, в законопроект внесен ряд важнейших практических положений, касающихся исполнения обязательств такого банка. Например, банк с момента отзыва лицензии должен будет возвращать банку-отправителю денежные средства, поступающие в пользу клиентов банка, а также денежные средства, зачисленные в результате технической ошибки. «Это позволит защитить интересы клиентов банка и избежать неоправданного увеличения размера его задолженности перед клиентами», — пояснил Олег Карнач.

Предлагается изменить и порядок ликвидации банка, инициированной самим банком. В частности, для самоликвидации больше не потребуется согласие Национального банка. Вместо этого определяется порядок и сроки информирования регулятора о решении банка прекратить деятельность. Также уточняются особенности процедуры отзыва лицензии в таких случаях и некоторые иные вопросы. При этом условием принятия Национальным банком решения о внесении записи об исключении банка из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является полное погашение всех имеющихся обязательств по платежам в бюджет или в государственные внебюджетные фонды, всех заявленных требований по имеющимся обязательствам перед вкладчиками и иными кредиторами банка. Предлагаемый вариант позволит принимать решения более оперативно.

Кредиты для физлиц.

Законопроектом уточняется порядок установления размера процентов за пользование кредитом и подходов к начислению. Так, закрепляются два подхода к определению размера за пользование кредитом: в абсолютном числовом выражении (фиксированная годовая процентная ставка) и исходя из расчетной величины, привязанной к базовому показателю (переменная годовая процентная ставка). Порядок определения процентной ставки будет согласовываться сторонами при заключении конкретного кредитного договора. При этом вводится запрет на изменение в одностороннем порядке процентов за пользование кредитом.

«Такое условие при включении в договор будет считаться ничтожным. Соответственно, единственным способом повышения размера процентов в одностороннем порядке будет использование переменной процентной годовой ставки при увеличении базового показателя», — сказал специалист.

В законопроекте закрепляется еще одно важное положение, направленное на защиту интересов граждан — потребителей финансовых услуг. В частности, если условием заключения кредитного договора является предоставление дополнительных платных услуг, например, страхование или оценка объектов гражданских прав, то физлицо не может быть ограничено в выборе страховой организации или исполнителя оценки. Также ему в письменной форме бесплатно должна быть предоставлена информация о стоимости дополнительных платных услуг. Если физическое лицо отказывается от дополнительных платных услуг, которые ему предлагаются при заключении договора, ему должен быть предложен альтернативный вариант предоставления кредита, сопоставимого по суммам и срокам без дополнительных платных услуг. С физлиц не должна взиматься плата за информацию об условиях кредитования и рассмотрение заявления о предоставлении кредита и иных документов, необходимых для этого, за открытие текущего банковского счета и зачисление на него сумм кредита, если условиями кредитного договора предусмотрено открытие счета. Более того: как минимум один из вариантов возврата физическим лицом кредита из всех предусмотренных в кредитном договоре должен быть бесплатным.

Проектом также предусмотрена возможность предоставления кредита физическим лицам только в белорусских рублях.

Деятельность небанковских кредитно-финансовых организаций.

Законопроектом предлагается создать более комфортные условия деятельности небанковских кредитно-финансовых организаций. Перечень осуществляемых ими банковских операций и видов деятельности будет устанавливать Национальный банк.

В настоящее время ст. 9 Банковского кодекса определено, что небанковская кредитно-финансовая организация — юридическое лицо, имеющее право осуществлять отдельные банковские операции и виды деятельности, за исключением осуществления в совокупности следующих банковских операций: привлечения денежных средств физических и (или) юридических лиц во вклады (депозиты); размещения привлеченных денежных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности; открытия и ведения банковских счетов физических и (или) юридических лиц.

«Мы уточняем нормы Банковского кодекса для того, чтобы могли предъявлять требования к небанковским кредитно-финансовым организациям не как к банкам, если они осуществляют определенный набор операций, и мы считаем, что эти операции не связаны с высоким риском — с вопросами кредитования в первую очередь. Как показала практика функционирования небанковской кредитно-финансовой организации “Инкасс. Эксперт”, такие организации на себя больших финансовых рисков не принимают», — пояснил Дмитрий Лапко.

По его словам, Национальный банк полагает, что небанковские кредитно-финансовые организации будут выступать по большей части в роли расчетных агентов.

Расширение перечня видов безналичных расчетов.

Олег Карнач обратил внимание на дополнение, связанное с расширением перечня видов безналичных расчетов за счет новых для Беларуси инструментов — банковское платежное обязательство и прямое дебетование счета.

Также он рассказал, что для реализации на практике норм новой редакции закона «О техническом нормировании и стандартизации» Национальный банк прекратит свою деятельность в качестве аккредитованного органа по сертификации программно-технических средств в области банковских услуг и технологий. Для поддержания на приемлемом уровне операционного риска в части обеспечения информационной совместимости программных средств участников платежной системы принято решение об организации и ведении ОАО «Белорусский бежбанковский расчетный центр» реестра программных средств участников платежной системы.