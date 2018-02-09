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11:22 (мск), источник: Калининград.Ru

Три самолёта не смогли приземлиться в «Храброво» из-за тумана

Три самолёта не смогли приземлиться в «Храброво» из-за тумана. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе аэропорта.

Источник: Калининград.Ru

Утром в пятницу, 9 февраля, на взлётно-посадочной полосе недостаточная видимость для посадки воздушных судов.

На 9:15 не смогли приземлиться самолёты, которые выполняют рейсы SU 1000 и UT 393 из Москвы, а также FV/SU 6323 из Санкт-Петербурга. Их отправили на запасные аэродромы в Минск, Внуково и Пулково.

В связи с неприбытием судов в Калининград задерживается их обратный вылет в Москву и Санкт-Петербург.

Актуальная информация о расписании отображается на онлайн-табло на сайте аэропорта.

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