Три самолёта не смогли приземлиться в «Храброво» из-за тумана
Три самолёта не смогли приземлиться в «Храброво»
Три самолёта не смогли приземлиться в «Храброво»
Утром в пятницу, 9 февраля, на
На 9:15 не смогли приземлиться самолёты, которые выполняют рейсы SU 1000 и UT 393 из Москвы, а также FV/SU 6323 из
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