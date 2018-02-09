Три самолёта не смогли приземлиться в «Храброво» из-за тумана

Источник: Калининград.Ru

Утром в пятницу, 9 февраля, на взлётно-посадочной полосе недостаточная видимость для посадки воздушных судов.

На 9:15 не смогли приземлиться самолёты, которые выполняют рейсы SU 1000 и UT 393 из Москвы, а также FV/SU 6323 из Санкт-Петербурга. Их отправили на запасные аэродромы в Минск, Внуково и Пулково.

В связи с неприбытием судов в Калининград задерживается их обратный вылет в Москву и Санкт-Петербург.