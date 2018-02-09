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11:20 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Три десятка старинных домов отремонтируют в Ростове к ЧМ-2018

Фасады и кровли 29 исторических ростовских домов будут отремонтированы к чемпионату мира по футболу-2018.

Как отметил министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер на пресс-конференции в «Дон-медиа», сметная документация по всем домам уже разработана, оценка сметной стоимости находится в экспертизе. После выделения средств проведут конкурсные процедуры, и по этим домам начнут выполнять работы по ремонту кровель и фасадов.

«Средства на ремонт будут выделены 14 февраля на заседании Законодательного собрания области», — уточнил Майер.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).

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