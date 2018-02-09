Три десятка старинных домов отремонтируют в Ростове к ЧМ-2018

Как отметил министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер на пресс-конференции в «Дон-медиа», сметная документация по всем домам уже разработана, оценка сметной стоимости находится в экспертизе. После выделения средств проведут конкурсные процедуры, и по этим домам начнут выполнять работы по ремонту кровель и фасадов.