66 свердловских сирот получили ключи от новых квартир
По спецпрограмме.
По спецпрограмме.
Церемония вручения ключей от новых квартир
«Уважаемые качканарцы, сегодня
Возведение 30-квартирного дома началось в октябре 2016 года, а в декабре 2017-го об был сдан. Общая площадь жилья составила 1071,9 квадратных метра. На его строительство из казны Свердловской области было направлено 41,5 миллиона рублей, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики региона.
Чуть раньше договоры найма специализированного жилфонда подписали 30
В Малышева на средства регионального кошелька в доме на улице Тимирязева было построено шесть квартир общей площадью 216 «квадратов». Отчисления составили 8,6 миллиона рублей.
Возведение многоквартирного дома в Краснотурьинске общей площадью 1081,5 квадратного метра обошлось свердловской казне в 40,3 миллиона рублей.
По прогнозам фонда жилищного строительства, в текущем году новые благоустроенные квартиры получат более 800
С 2010 года в рамках реализации программы по обеспечению жильем
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