Шесть домов в центре Новосибирска продают под снос за 12 миллионов рублей
Все они находятся у метро «Маршала Покрышкина».
Все они находятся у метро «Маршала Покрышкина».
На официальном сайте мэрии Новосибирска появилась информация о том, что 15 марта в столице Сибири пройдет аукцион, на котором будут продаваться под сразу несколько домов в центре города.
— Речь идет о шести зданиях на улице Некрасова: они числятся под номерами 43б, 45, 45б, 47, 49, 49а, — сообщают в мэрии Новосибирска.
По условиям договора, все работы по развитию территории на площади 6474 квадратных метров должны быть завершены до конца 2020 года. Фирма, которая возьмется за этот проект, должна будет к этому сроку предоставить временное жилье для владельцев снесенных домов и передать его в муниципальную собственность. А к концу 2024 году на месте снесенных домов должно появиться новое жилье, а также построены или отремонтированы все мнженерные коммуникации, объекты социально- бытовой схемы.
Максимальная стоимость работ, которую предлагает мэрия Новосибирска, — 12,12 миллионов рублей.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.