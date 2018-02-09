Шесть домов в центре Новосибирска продают под снос за 12 миллионов рублей

На официальном сайте мэрии Новосибирска появилась информация о том, что 15 марта в столице Сибири пройдет аукцион, на котором будут продаваться под сразу несколько домов в центре города.

По условиям договора, все работы по развитию территории на площади 6474 квадратных метров должны быть завершены до конца 2020 года. Фирма, которая возьмется за этот проект, должна будет к этому сроку предоставить временное жилье для владельцев снесенных домов и передать его в муниципальную собственность. А к концу 2024 году на месте снесенных домов должно появиться новое жилье, а также построены или отремонтированы все мнженерные коммуникации, объекты социально- бытовой схемы.