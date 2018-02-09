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11:30 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Беларуси началось серийное производство легковых электромобилей

Сделано в Беларуси — под этой маркой можно смело презентовать изготовленные у нас первые на постсоветском пространстве серийные легковые электромобили. И пусть они собраны из китайских узлов и деталей, это нисколько не уменьшает значения события.

Источник: СБ - Беларусь сегодня
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Оказавшись в водительском кресле, нажимаю на педаль газа, и седан длиной почти 5 метров динамично и бесшумно набирает скорость. Комфортабельный салон вмещает 5 человек, багажник по вместительности такой же, как у бензинового аналога. В небольшой сумке — зарядное устройство, позволяющее пополнить запас энергии даже от бытовой розетки. Потребности в таких машинах немалые, это и служебный либо семейный автомобиль, и такси.

Преимущества очевидны: отсутствие токсичных выхлопов, простота обслуживания, минимальные затраты на километр пробега… Вторая новинка рассчитана на двух человек и привлечет внимание в первую очередь молодежи.

— Продажи начнем в мае, — поясняет председатель наблюдательного совета СП Юнисон, где изготовлены электрокары, Алексей Ваганов. — Стоимость машин составит 17 — 22 тысячи у.е. в эквиваленте, но может быть значительно снижена благодаря господдержке, как это происходит в других странах. Мы видим, как заместить часть китайских комплектующих белорусскими. Это программное обеспечение, шины, композиционные материалы, сиденья. Будут востребованы и разработки белорусских ученых.

Ия Малкина, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды:

— Электромобиль сегодня — важный экологический фактор. Очень надеемся, что за выпуском первых электромашин последует развитие соответствующей инфраструктуры в наших городах. Нам нужно оценить перспективность этого рынка для того, чтобы понимать, какие меры поддержки должно оказать государство. Такой нормативный документ простимулирует не только производство электромобилей, но и их покупателей.

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