В Крыму разработали винный туристический маршрут
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости. Туристический маршрут «Винная дорога Крыма» подготовлен и будет презентован в ближайшее время, сообщает министерство курортов и туризма республики.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости. Туристический маршрут «Винная дорога Крыма» подготовлен и будет презентован в ближайшее время, сообщает министерство курортов и туризма республики.
В частности, презентация состоится на тематической секции посвященной перспективам развития эногастрономического туризма в рамках VI туристского форума «Открытый Крым».
«Подготовлена и будет презентована на форуме “Винная дорога Крыма”, которая объединит винные хозяйства полуострова, гостиницы и фермерские хозяйства в туристические маршруты по регионам Крыма», — говорится в сообщении.
«Гастрономический туризм — одно из самых перспективных и популярных направлений отрасли в Крыму, и его динамическое развитие отражается на общем восприятии гостеприимства на полуострове. Создание и продвижение эногастрономических туров привлечет на полуостров ценителей черноморской кухни и качественного вина, и станет одним из “знаков качества” крымского туризма», — сказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, слова которого приводятся в
Международный туристский форум «Открытый Крым» пройдет
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