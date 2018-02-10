В Крыму разработали винный туристический маршрут

Источник: РИА "Новости"

В частности, презентация состоится на тематической секции посвященной перспективам развития эногастрономического туризма в рамках VI туристского форума «Открытый Крым».

«Подготовлена и будет презентована на форуме “Винная дорога Крыма”, которая объединит винные хозяйства полуострова, гостиницы и фермерские хозяйства в туристические маршруты по регионам Крыма», — говорится в сообщении.

На карте винной дороги появятся специальные направления, которые будут удобны всем путешественникам. Они включат в себя наиболее интересные винные и гастрономические объекты.

«Гастрономический туризм — одно из самых перспективных и популярных направлений отрасли в Крыму, и его динамическое развитие отражается на общем восприятии гостеприимства на полуострове. Создание и продвижение эногастрономических туров привлечет на полуостров ценителей черноморской кухни и качественного вина, и станет одним из “знаков качества” крымского туризма», — сказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, слова которого приводятся в пресс-релизе.