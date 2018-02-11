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11:26 (мск), источник: Sputnik.md

Почему иностранцам в Молдове будут платить больше, чем своим

Иностранные граждане, работающие в Молдове по разным специальностям, будут получать зарплату в два раза больше молдаван.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik, Елена Сибова. Тысячи молдавских граждан ежегодно покидают республику, отправляясь на заработки или постоянное место жительства в другие страны. Как правило, причиной тому становится невозможность прокормить семью на зарплату, получаемую в Молдове.

Тем не менее, согласно данным статистики, в 2017 году в республике уменьшилось число безработных граждан. Так, за январь-октябрь 2017 года в бюро по трудоустройству зарегистрировано 33,1 тысячи безработных, что на 15,1% меньше, чем за период 2016 года.

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Несмотря на сократившуюся безработицу молдавские предприятия во всю твердят о нехватке рабочей силы. Чтобы решить эту проблему молдавские власти выступили с инициативой предоставлять миграционные льготы иностранным гражданам, которые захотят работать в Молдове в приоритетных областях. Таковыми были обозначены 17 профессий, среди которых медсестры, швеи, сапожники, механики электрооборудования и разнорабочие.

«С одной стороны, если есть вакантные места, на которых не хотят работать наши граждане, а это вакансии швей, поваров, закройщиков и т.д., то почему бы не предложить эти места иностранцам, которые хотят работать у нас. С другой стороны, если бы эти профессии хорошо оплачивались, то нам бы не пришлось искать специалистов из других стран», — заявил председатель Национальной конфедерации профсоюзов Олег Будза.

Однако несмотря на то, что данное решение могло бы помочь избежать проблему дефицита рабочей силы, молдавские профсоюзы дали отрицательный отзыв на данный проект закона. И многие эксперты отмечают правильность решения профсоюзов.

«Нам непонятно, как вышло так, что на ряде неквалифицированных работ иностранным гражданам будет предложена заработная плата в размере 5300 леев, в то время как молдавские работники на тех же специальностях получают около 2300−2500 леев. Таким образом, выходит явная дискриминация наших граждан», — отметил Будза.

Эксперты считают, что данное решение поможет уйти от проблемы нехватки заработной платы лишь частично, и в первую очередь, стоит создавать достойные условия работы для местных жителей.

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