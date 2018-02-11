Власти Москвы хотят создать единые условия для работы такси в аэропортах

Источник: Агентство «Москва»

Читайте также У такси подорожали километры

«На “первую линию” аэропортов должны пускать все таксомоторные компании, у которых есть разрешение, выданное департаментом транспорта Москвы или министерством транспорта Московской области. Правительство города поддерживает перевозчиков, ведущих открытый и честный бизнес, и мы хотим решить эту проблему, которая для некоторых московских аэропортов стала нормой», — цитирует «РИА Новости» главу департамента Максима Ликсутова.

Сейчас, по мнению ведомства, некоторые таксомоторные компании в аэропортах поставлены в неравное положение по отношению к конкурентам. В то же время пассажиры вынуждены платить дороже за перевозчика, которого назначил аэропорт. Они завышают цены в 2−2,5 раза.