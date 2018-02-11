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11 февраля, источник: Коммерсантъ-Новости

Власти Москвы хотят создать единые условия для работы такси в аэропортах

Департамент транспорта Москвы предлагает единый подход для работы такси в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, по которому все легальные такси региона будут иметь равный доступ к «первой линии» и прозрачные тарифы. Предложение было разработано совместно с таксомоторным сообществом и ассоциацией «ТАМА».

Источник: Агентство «Москва»
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«На “первую линию” аэропортов должны пускать все таксомоторные компании, у которых есть разрешение, выданное департаментом транспорта Москвы или министерством транспорта Московской области. Правительство города поддерживает перевозчиков, ведущих открытый и честный бизнес, и мы хотим решить эту проблему, которая для некоторых московских аэропортов стала нормой», — цитирует «РИА Новости» главу департамента Максима Ликсутова.

Сейчас, по мнению ведомства, некоторые таксомоторные компании в аэропортах поставлены в неравное положение по отношению к конкурентам. В то же время пассажиры вынуждены платить дороже за перевозчика, которого назначил аэропорт. Они завышают цены в 2−2,5 раза.

Напомним, в декабре прошлого года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о намерении в начале 2018 года потребовать увеличить количество компаний такси, допущенных на первую линию в московских аэропортах.

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