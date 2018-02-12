Беларусь опустилась на 4 строчки в рейтинге «Индекс экономической свободы»

Исследователи из США составляют данный рейтинг ежегодно на основании различных показателей 180 стран мира.
В текущем году Беларусь в рейтинге потеряла 0,5 балла и опустилась на 108-ю строчку. Годом ранее республика с показателем 58,6 балла занимала 104-е место.
«Беларусь занимает 42-е место среди 44 стран европейского региона, ее общий балл ниже средних региональных и мировых», — констатировали составители рейтинга.
Американские исследователи также сообщили, что за год белорусское правительство добилось определенных успехов в деле дерегулирования бизнеса со стороны государства, но широкомасштабная либерализация не была приоритетом.
«Повсеместное участие государства в управлении экономикой и контроль над ней по-прежнему серьезно затрудняют рост и развитие», — говорится в аннотации к рейтингу Беларуси.
В первую пятерку индекса в текущем году вошли Гонконг, Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария, Австралия и Ирландия.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.