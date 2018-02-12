Банк «Возрождение» подал иск к ЦБ

Источник: Reuters

Речь идет об административном нарушении, допущенным банком в ноябре 2017 года и связанным с непредоставлением информации, запрашиваемой ЦБ. Так РБК прокомментировали подачу иска в пресс-службе банка «Возрождение». От других комментариев представитель банка отказался.

Ранее, как стало известно «Ъ», ЦБ потребовал от экс-бенефициаров Промсвязьбанка братьев Ананьевых продать контрольный пакет в банке «Возрождение» до середины февраля. Переговоры велись с рядом участников рынка, но в столь сжатые сроки приобретать неоднозначный актив никто не готов. В такой ситуации с высокой вероятностью предписание не будет выполнено и банк перейдет под управление временной администрации ЦБ.