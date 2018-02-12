Банк «Возрождение» подал иск к ЦБ
В Арбитражном суде Москвы зарегистрирован иск банка «Возрождение» к Банку России. В нем он оспаривает решения административных органов о привлечении к административной ответственности. Детали не приводятся.
В Арбитражном суде Москвы зарегистрирован иск банка «Возрождение» к Банку России. В нем он оспаривает решения административных органов о привлечении к административной ответственности. Детали не приводятся.
Речь идет об административном нарушении, допущенным банком в ноябре 2017 года и связанным с непредоставлением информации, запрашиваемой ЦБ. Так РБК прокомментировали подачу иска в
Ранее, как стало известно «Ъ», ЦБ потребовал от
Банк «Возрождение» вошел в состав холдинга «Промсвязькапитал», головной структуры братьев Ананьевых, в 2015 году. Согласно информации на сайте ЦБ, 52,7% акций «Возрождения» принадлежат Promsvyaz Capital B.V., 2,5% — напрямую ПСБ, 9,7% — банку «Россия», 9,4% — банку «Санкт-Петербург», оставшаяся часть — миноритариям. В рейтинге «Интерфакса» по итогам первого полугодия «Возрождение» занимал 32-ю строчку по активам (238,5 млрд руб.).
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