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12 февраля, источник: Коммерсантъ-Новости

Банк «Возрождение» подал иск к ЦБ

В Арбитражном суде Москвы зарегистрирован иск банка «Возрождение» к Банку России. В нем он оспаривает решения административных органов о привлечении к административной ответственности. Детали не приводятся.

Источник: Reuters

Речь идет об административном нарушении, допущенным банком в ноябре 2017 года и связанным с непредоставлением информации, запрашиваемой ЦБ. Так РБК прокомментировали подачу иска в пресс-службе банка «Возрождение». От других комментариев представитель банка отказался.

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Ранее, как стало известно «Ъ», ЦБ потребовал от экс-бенефициаров Промсвязьбанка братьев Ананьевых продать контрольный пакет в банке «Возрождение» до середины февраля. Переговоры велись с рядом участников рынка, но в столь сжатые сроки приобретать неоднозначный актив никто не готов. В такой ситуации с высокой вероятностью предписание не будет выполнено и банк перейдет под управление временной администрации ЦБ.

Банк «Возрождение» вошел в состав холдинга «Промсвязькапитал», головной структуры братьев Ананьевых, в 2015 году. Согласно информации на сайте ЦБ, 52,7% акций «Возрождения» принадлежат Promsvyaz Capital B.V., 2,5% — напрямую ПСБ, 9,7% — банку «Россия», 9,4% — банку «Санкт-Петербург», оставшаяся часть — миноритариям. В рейтинге «Интерфакса» по итогам первого полугодия «Возрождение» занимал 32-ю строчку по активам (238,5 млрд руб.).

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