Живущим в аварийном доме россиянам запретили трогать стены

В записке указано, что износ перекрытий на чердаке составляет 65 процентов, это угрожает жизни и здоровью жильцов. Необходимость капремонта дома на проспекте Маркса, построенного в 1956 году, была признана судом еще пять лет назад. В одной из квартир, по данным издания, потолок уже обваливался, но обошлось без жертв.

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В ноябре прошлого года сообщалось, что жильцы нескольких аварийных зданий Новокузнецка узнали о том, что их дома исчезли из списка подлежащих расселению и сносу. В семи зданияъ проживают без воды и канализации около полусотни семей. Из стен этих домов вываливаются кирпичи, отапливать их печами опасно.