Живущим в аварийном доме россиянам запретили трогать стены
В Омске коммунальщики настоятельно рекомендовали жильцам аварийного дома «исключить
В Омске коммунальщики настоятельно рекомендовали жильцам аварийного дома «исключить
В записке указано, что износ перекрытий на чердаке составляет 65 процентов, это угрожает жизни и здоровью жильцов. Необходимость капремонта дома на проспекте Маркса, построенного в 1956 году, была признана судом еще пять лет назад. В одной из квартир, по данным издания, потолок уже обваливался, но обошлось без жертв.
В ноябре прошлого года сообщалось, что жильцы нескольких аварийных зданий Новокузнецка узнали о том, что их дома исчезли из списка подлежащих расселению и сносу. В семи зданияъ проживают без воды и канализации около полусотни семей. Из стен этих домов вываливаются кирпичи, отапливать их печами опасно.
В сентябре 2017 года администрация брянской школы пыталась скрыть информацию о травмировании пятерых учеников при падении штукатурки с потолка во время урока. В прокуратуре ответственность возложили как на учебное заведение, так и на власти города
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.