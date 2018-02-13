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12:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Живущим в аварийном доме россиянам запретили трогать стены

В Омске коммунальщики настоятельно рекомендовали жильцам аварийного дома «исключить какие-либо динамические или механические воздействия» на стены. Снимок соответствующего объявления, появившегося в доме, опубликовал во вторник, 13 февраля, «СуперОмск».

В записке указано, что износ перекрытий на чердаке составляет 65 процентов, это угрожает жизни и здоровью жильцов. Необходимость капремонта дома на проспекте Маркса, построенного в 1956 году, была признана судом еще пять лет назад. В одной из квартир, по данным издания, потолок уже обваливался, но обошлось без жертв.

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В ноябре прошлого года сообщалось, что жильцы нескольких аварийных зданий Новокузнецка узнали о том, что их дома исчезли из списка подлежащих расселению и сносу. В семи зданияъ проживают без воды и канализации около полусотни семей. Из стен этих домов вываливаются кирпичи, отапливать их печами опасно.

В сентябре 2017 года администрация брянской школы пыталась скрыть информацию о травмировании пятерых учеников при падении штукатурки с потолка во время урока. В прокуратуре ответственность возложили как на учебное заведение, так и на власти города из-за отсутствия у них денег на замену кровли.

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