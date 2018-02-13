Сгоревшие «Три пескаря» попали в список отелей, завышающих цены перед ЧМ-2018

Источник: Клопс.ru

По данным ведомства, стоимость номера на сайтах бронирования на период проведения чемпионата мира по футболу — 2018 превышает норматив в несколько раз. Так, номер в «Трёх пескарях» стоит 20 тыс. рублей. Эта сумма превысила норматив на 833,33%.

Всего в список вошли четыре гостиницы в Калининградской области. Номер в отеле «Эра Спа» стоит 13 тыс. рублей (превышение норматива на 298,17%), в гостинице «Шкиперская» — 10 тыс. рублей (превышение на 229,36%), в ресторанно-гостиничном комплексе La Belle — 7 тыс. рублей (превышение на 160,5%). Ранее в списке Ростуризма фигурировали другие калининградские гостиницы, завышающие цены перед ЧМ-2018.