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12:11 (мск), источник: Клопс.ru

Сгоревшие «Три пескаря» попали в список отелей, завышающих цены перед ЧМ-2018

Сгоревший гостиничный комплекс «Три пескаря» попал в обновлённый список отелей, которые завышают цены перед чемпионатом мира по футболу. Перечень опубликован на сайте Ростуризма.

Источник: Клопс.ru

По данным ведомства, стоимость номера на сайтах бронирования на период проведения чемпионата мира по футболу — 2018 превышает норматив в несколько раз. Так, номер в «Трёх пескарях» стоит 20 тыс. рублей. Эта сумма превысила норматив на 833,33%.

Всего в список вошли четыре гостиницы в Калининградской области. Номер в отеле «Эра Спа» стоит 13 тыс. рублей (превышение норматива на 298,17%), в гостинице «Шкиперская» — 10 тыс. рублей (превышение на 229,36%), в ресторанно-гостиничном комплексе La Belle — 7 тыс. рублей (превышение на 160,5%). Ранее в списке Ростуризма фигурировали другие калининградские гостиницы, завышающие цены перед ЧМ-2018.

Пожар в комплексе «Три пескаря» произошёл в ночь на пятницу, 9 февраля.

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