Челябинские власти ужесточат требования к перевозчикам

Власти Челябинска намерены ужесточить требования к компаниям, которые претендуют на перевозку пассажиров, сообщили «АиФ-Челябинск» в городском управлении транспорта.

«Мы совместно с депутатами городской думы подготовили ряд предложений, которые дают нам полномочия предъявлять более высокие требования к перевозчикам», — рассказал корреспонденту «АиФ-Челябинск» начальник управления транспорта Роман Болотов.

По его словам, речь идёт о таких критериях как передача информации о местоположении транспорта онлайн и возможность безначальной оплаты проезда, в том числе транспортной картой.

Болотов также отметил, что данные требования уже содержатся в федеральном законе, сейчас необходимо дополнить такими же нормами областное законодательство.

К списку требований, которые могут быть включены в конкурсную документацию, также планируют добавить наличие в транспорте информационных табло и систем контроля температуры воздуха. Если маршрут не обслуживается три дня подряд, с перевозчиком смогут расторгнуть договор.