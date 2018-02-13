Челябинские власти ужесточат требования к перевозчикам
Весь транспорт можно будет отследить в режиме онлайн.
Весь транспорт можно будет отследить в режиме онлайн.
Власти Челябинска намерены ужесточить требования к компаниям, которые претендуют на перевозку пассажиров, сообщили «АиФ-Челябинск» в городском управлении транспорта.
«Мы совместно с депутатами городской думы подготовили ряд предложений, которые дают нам полномочия предъявлять более высокие требования к перевозчикам», — рассказал корреспонденту «АиФ-Челябинск» начальник управления транспорта Роман Болотов.
По его словам, речь идёт о таких критериях как передача информации о местоположении транспорта онлайн и возможность безначальной оплаты проезда, в том числе транспортной картой.
Болотов также отметил, что данные требования уже содержатся в федеральном законе, сейчас необходимо дополнить такими же нормами областное законодательство.
К списку требований, которые могут быть включены в конкурсную документацию, также планируют добавить наличие в транспорте информационных табло и систем контроля температуры воздуха. Если маршрут не обслуживается три дня подряд, с перевозчиком смогут расторгнуть договор.
Отметим, что с начала года за ненадлежащее обслуживание управлением транспорта были расторгнуты договоры с частными перевозчиками по маршрутам № 2, 9, 33, 37, 64, 68, 79. Два из них в ближайшее время прекратят свою работу, на маршруты № 2, 33, 37, 64, 68 определится новый перевозчик.
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