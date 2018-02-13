В Крыму рассказали принцип очередности капремонта домов
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости Крым. Состояние жилищного фонда полуострова крайне неудовлетворительно, в капремонте нуждаются более 10,3 тыс многоквартирных домов. Об этом на
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости Крым. Состояние жилищного фонда полуострова крайне неудовлетворительно, в капремонте нуждаются более 10,3 тыс многоквартирных домов. Об этом на
«В списке на капитальный ремонт сейчас находятся 10333 многоквартирных дома. В краткосрочную программу вошли 870 видов работ по 348 домам, — рассказал Стахнев. — Состояние жилфонда неудовлетворительное по всей территории Крыма».
Региональная программа капремонта уже сформирована и рассчитана до 2045 года. Дома в список вносились с учетом необходимости в срочном ремонте, а также с учетом того, насколько жители конкретного дома в полном объеме и в срок оплачивают услуги ЖКХ.
«Основной критерий — год постройки дома, дата проведения последнего капремонта, собираемость за коммунальные услуги», — пояснил замдиректора фонда Сергей Ломакин.
На сегодняшний день взносы за капремонт платит менее половины крымчан. По информации Валерия Стахнева, «собираемость слабая — сборы составляют 43%».
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