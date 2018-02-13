В Крыму рассказали принцип очередности капремонта домов

«В списке на капитальный ремонт сейчас находятся 10333 многоквартирных дома. В краткосрочную программу вошли 870 видов работ по 348 домам, — рассказал Стахнев. — Состояние жилфонда неудовлетворительное по всей территории Крыма».

Региональная программа капремонта уже сформирована и рассчитана до 2045 года. Дома в список вносились с учетом необходимости в срочном ремонте, а также с учетом того, насколько жители конкретного дома в полном объеме и в срок оплачивают услуги ЖКХ.