Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жена Прилучного набрала 5 килограммов ради роли. Ее не взяли
Собака и ее хозяйка одновременно заболели раком груди
Мама тройни: «Трое детей и две руки — это насмешка эволюции»
Сбербанк начал выдавать ипотеку под 6% годовых
Ирина Безрукова снялась в откровенной фотосессии
Москвичи нашли способ заработать на снегопаде Некоторые москвичи нашли способ извлечь выгоду из снегопада, обрушившегося на российскую столицу
На журналиста совершено нападение на месте крушения Ан-148
Медведева жестко ответила иностранным журналистам
Hyundai раскрыла внешность и интерьер нового Santa Fe
Летающий авто готов к продаже
Возлюбленная хоккеиста Ильина погибла перед свадьбой в АН-148
Экипаж боролся до последнего: СМИ об аварии АН-148
Ирина Безрукова снялась в откровенной фотосессии
Поклонники сравнили Тину Канделаки с Элизабет Тейлор
Экстрасенс, погибший в крушении Ан-148, предвидел трагедию – СМИ
СМИ: Перед взлетом Ан-148 отправили странное смс
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
10Пре-карнавал в Рио
12:13 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму рассказали принцип очередности капремонта домов

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости Крым. Состояние жилищного фонда полуострова крайне неудовлетворительно, в капремонте нуждаются более 10,3 тыс многоквартирных домов. Об этом на пресс-конференции в Симферополе рассказал гендиректор НКО «Региональный фонд капремонта многоквартирных домов РК» Валерий Стахнев.

Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Масштабное преображение. Каким будет детский лагерь «Ласпи» через три года

«В списке на капитальный ремонт сейчас находятся 10333 многоквартирных дома. В краткосрочную программу вошли 870 видов работ по 348 домам, — рассказал Стахнев. — Состояние жилфонда неудовлетворительное по всей территории Крыма».

Региональная программа капремонта уже сформирована и рассчитана до 2045 года. Дома в список вносились с учетом необходимости в срочном ремонте, а также с учетом того, насколько жители конкретного дома в полном объеме и в срок оплачивают услуги ЖКХ.

«Основной критерий — год постройки дома, дата проведения последнего капремонта, собираемость за коммунальные услуги», — пояснил замдиректора фонда Сергей Ломакин.

На сегодняшний день взносы за капремонт платит менее половины крымчан. По информации Валерия Стахнева, «собираемость слабая — сборы составляют 43%».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Особый сигнал: депутаты из Германии рассказали о целях визита в Крым
Российский Су-25 подбит в небе над Сирией. Кадры инцидента
Махачкалинские трудяги
CNBC: генсек ОПЕК получил слово Путина, что Россия не наводнит рынок нефтью
Тряхнуть стариной. Когда в России повысят пенсионный возраст
В Перми завели уголовное дело после избиения Dj Smash
Российский горнолыжник Трихичев отправлен в больницу после падения на ОИ
МВД Украины заявило о задержании Саакашвили во время отработки мест концентрации незаконных мигрантов
С Байконура стартовала ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-08»
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
«Очень надо свиииип!»: как супруги из России завоевали бронзу ОИ Вся страна ждала этих объятий 5 дней. Кёрлинг, дабл-микст, сборная России - с бронзой!
Авто
Ситуация с бензином: вынесено первое предупреждение После намека Владимира Путина на необходимость снижения цен на топливо ФАС стала резко реагировать на динамику продаж бензина на бирже
Hi-Tech
Около половины россиян пользуются соцсетями каждый день В России провели необычное исследование. Результаты впечатляют
Кино
Умер актер Дмитрий Соловьев, сын Сергея Соловьева Печальную новость уже подтвердила супруга режиссера Татьяна Друбич
Недвижимость
В Токио собираются построить 70-этажный деревянный небоскреб
Реновационный сбой на 5-й Парковой
В Москве готов к заселению первый дом по программе реновации
В московской гостинице «Космос» произошел пожар
Леди
Чем ухаживания отличаются от домогательств: 5 признаков Психолог Надежда Кузьмина помогает провести четкую границу между флиртом и насилием.
Дети
Кэмерон Диаз ждет ребенка По данным источника, актриса воспользовалась ЭКО.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь