Небезопасные игрушки из Китая снова запретили продавать в Беларуси
МИНСК, 13 фев — Sputnik. Шесть видов детских игрушек из Китая были запрещены для продажи в Беларуси
МИНСК, 13 фев — Sputnik. Шесть видов детских игрушек из Китая были запрещены для продажи в Беларуси
Соответствующее решение было принято заместителем министра здравоохранения — главным государственным санитарным врачом Беларуси.
Так, по данным центра, запретили продавать в республике игрушечные машинки (из-за наличия запаха), игрушку «Лизун» (содержит небезопасное вещество гексан), резиновые мячи, игрушки «Животные в дисплее», «Медведь» и «Набор животных» (содержат ацетон).
Как отметили эпидемиологи, данная продукция не соответствовала требованиям, установленных терегламентам Таможенного союза «О безопасности игрушек», а также СНиП «Требования к производству и реализации отдельных видов продукции для детей», «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей».
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