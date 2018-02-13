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13 февраля, источник: Sputnik.by

Небезопасные игрушки из Китая снова запретили продавать в Беларуси

МИНСК, 13 фев — Sputnik. Шесть видов детских игрушек из Китая были запрещены для продажи в Беларуси из-за несоответствия требованиям безопасности, сообщили Sputnik во вторник в ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

Соответствующее решение было принято заместителем министра здравоохранения — главным государственным санитарным врачом Беларуси.

Так, по данным центра, запретили продавать в республике игрушечные машинки (из-за наличия запаха), игрушку «Лизун» (содержит небезопасное вещество гексан), резиновые мячи, игрушки «Животные в дисплее», «Медведь» и «Набор животных» (содержат ацетон).

Как отметили эпидемиологи, данная продукция не соответствовала требованиям, установленных терегламентам Таможенного союза «О безопасности игрушек», а также СНиП «Требования к производству и реализации отдельных видов продукции для детей», «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей».

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