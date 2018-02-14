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12:30 (мск), источник: Podrobno.uz

Таджикистан поделится с Узбекистаном своей электроэнергией

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Поставки электроэнергии в Узбекистан из соседней страны могут начаться уже в первой половине текущего года. Общий объем экспорта, по данным таджикских СМИ, должен быть не менее 1,5 млдр киловатт часов в год.

Источник: Podrobno.uz
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Источник в правительстве Таджикистана сообщил местным СМИ, что Душанбе и Ташкент обсуждают условия поставок. Окончательное решение будет принято в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который состоится в начале марта.

О том, что Таджикистан готов начать поставку электроэнергии в Узбекистан летом 2018 года, заявил также министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода, выступая на заседании парламента в декабре прошлого года.

«После вывода Таджикистана из Объединенной системы электроэнергии Центральной Азии мы наладили поставку электроэнергии собственного производства на север страны, который ранее пользовался узбекской и кыргызской электроэнергией. Юг Узбекистана, который ранее потреблял таджикскую электроэнергию, соседи начали обеспечивать сами», — отметил тогда министр.

По словам Усмонали Усмонзоды, сегодня Таджикистан и Узбекистан решительно настроены на восстановление ОСЭ региона. Однако для этого необходимо восстановить 60 км ЛЭП с узбекской стороны, а также реализовать проект релейной защиты и автоматики.

Министр также заявил, что в 2017 году в Таджикистане произвели свыше 18 млрд киловатт часов электроэнергии, что позволило обеспечить страну электроэнергией без введения лимита.

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