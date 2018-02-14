Ирек Ялалов рассказал о перспективах электротранспорта в Уфе
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов, выступая на заседании горсовета с годовым отчетом, сообщил о перспективах развития городского электротранспорта.
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов, выступая на заседании горсовета с годовым отчетом, сообщил о перспективах развития городского электротранспорта.
Он заявил, что у городских властей готова соответствующая концепция и в ближайший месяц она будет представлена в правительстве республики.
Чтобы возродить электротранспорт, по словам Ялалова, необходимо восстановить трамвайную линию, которая раньше соединяла север и юг города.
— Это было решение республиканских органов — демонтировать трамвай с проспекта Октября. И тогда мы сразу потеряли в первый год 42% выручки. А в целом потеряли 50% выручки
Он сообщил, что сметная стоимость этого проекта составляет 5,6 млрд рублей с учетом укладки бесшумных путей, как на участке улицы Зорге.
Второй проект — строительство линии по улице Менделеева с выходом на Глумилино, микрорайон Инорс и Сипайлово. Он оценивается в 12 млрд рублей.
Здесь градоначальник напомнил, что МУЭТ с 2010 года не получает субсидии от госкомтранса, который сейчас поддерживает только «Башавтотранс».
— До 2010 года мы получали от госкомтранса 200 млн рублей на содержание городского электротранспорта. Сейчас ноль. Это очень сложно. Вместе с тем мы видим по работе «Башавтотранса», что не в коня корм, пусть не обижаются. Они практически потеряли свой рынок. Раньше вместе с МУЭТ они возили 50% пассажиров, а сейчас всего 15% пассажиров. Потеряли 500 млн рублей в год выручки, — подчеркнул Ирек Ялалов.
Он обратил внимание присутствующих, что медлить в решении проблем электротранспорта нельзя, поскольку стареет подвижной состав.
— Вся инфраструктура: тяговые подстанции, питательные пункты, линии электропередач, у нас большой рынок хозяйства. Это все тоже стареет. Рельсы необходимо модернизировать — 140 км почти, создавать современные подпути, — отметил мэр.
Ялалов напомнил о своем визите в Прагу, сообщив, что чешские коллеги готовы оказать существенную поддержку Уфе — они готовы предоставить кредиты под 3% годовых при условии покупки чешской продукции и оборудования через Чешский экспортный банк.
— Но мы здесь еще думаем. У нас был опыт, когда мы нарвались на валютные риски. Если курс скакнет, мы можем не вписаться в экономику, — заметил глава администрации.
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