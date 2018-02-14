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12:31 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Ирек Ялалов рассказал о перспективах электротранспорта в Уфе

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов, выступая на заседании горсовета с годовым отчетом, сообщил о перспективах развития городского электротранспорта.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Он заявил, что у городских властей готова соответствующая концепция и в ближайший месяц она будет представлена в правительстве республики.

Чтобы возродить электротранспорт, по словам Ялалова, необходимо восстановить трамвайную линию, которая раньше соединяла север и юг города.

— Это было решение республиканских органов — демонтировать трамвай с проспекта Октября. И тогда мы сразу потеряли в первый год 42% выручки. А в целом потеряли 50% выручки из-за того, что невозможно было как раньше со стадиона «Гастелло» доехать до центра города, — подчеркнул Ялалов.

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Он сообщил, что сметная стоимость этого проекта составляет 5,6 млрд рублей с учетом укладки бесшумных путей, как на участке улицы Зорге.

Второй проект — строительство линии по улице Менделеева с выходом на Глумилино, микрорайон Инорс и Сипайлово. Он оценивается в 12 млрд рублей.

Здесь градоначальник напомнил, что МУЭТ с 2010 года не получает субсидии от госкомтранса, который сейчас поддерживает только «Башавтотранс».

— До 2010 года мы получали от госкомтранса 200 млн рублей на содержание городского электротранспорта. Сейчас ноль. Это очень сложно. Вместе с тем мы видим по работе «Башавтотранса», что не в коня корм, пусть не обижаются. Они практически потеряли свой рынок. Раньше вместе с МУЭТ они возили 50% пассажиров, а сейчас всего 15% пассажиров. Потеряли 500 млн рублей в год выручки, — подчеркнул Ирек Ялалов.

Он обратил внимание присутствующих, что медлить в решении проблем электротранспорта нельзя, поскольку стареет подвижной состав.

— Вся инфраструктура: тяговые подстанции, питательные пункты, линии электропередач, у нас большой рынок хозяйства. Это все тоже стареет. Рельсы необходимо модернизировать — 140 км почти, создавать современные подпути, — отметил мэр.

Ялалов напомнил о своем визите в Прагу, сообщив, что чешские коллеги готовы оказать существенную поддержку Уфе — они готовы предоставить кредиты под 3% годовых при условии покупки чешской продукции и оборудования через Чешский экспортный банк.

— Но мы здесь еще думаем. У нас был опыт, когда мы нарвались на валютные риски. Если курс скакнет, мы можем не вписаться в экономику, — заметил глава администрации.

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