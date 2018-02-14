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12:34 (мск), источник: Интерфакс

Легпром и «сувенирка» в 2018 г смогут войти в проект «Продукт Башкортостана»

Уфа. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Легкая промышленность и производители «сувенирки» станут участниками проекта «Продукт Башкортостана» помимо местных производителей продуктов питания, сообщила руководитель проекта Светлана Дивнич на пресс-конференции в среду.

«Мы теперь можем маркировать зонтичным брендом “Продукт Башкортостана” и непродовольственные товары. (.. .) Сейчас мы можем маркировать только товары легкой промышленности и сувенирную продукцию. В настоящее время идет работа по расширению ОКВЭД и увеличению групп товаров, которые можно будет маркировать», — сказала она.

Дивнич добавила, что в проект уже вступили 12 производителей промтоваров, в том числе ООО «Агидель» и ООО «Уфимский трикотаж».

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