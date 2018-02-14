Легпром и «сувенирка» в 2018 г смогут войти в проект «Продукт Башкортостана»
Уфа. 14 февраля.
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Уфа. 14 февраля.
«Мы теперь можем маркировать зонтичным брендом “Продукт Башкортостана” и непродовольственные товары. (.. .) Сейчас мы можем маркировать только товары легкой промышленности и сувенирную продукцию. В настоящее время идет работа по расширению ОКВЭД и увеличению групп товаров, которые можно будет маркировать», — сказала она.
Дивнич добавила, что в проект уже вступили 12 производителей промтоваров, в том числе ООО «Агидель» и ООО «Уфимский трикотаж».
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