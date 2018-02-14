Легпром и «сувенирка» в 2018 г смогут войти в проект «Продукт Башкортостана»

«Мы теперь можем маркировать зонтичным брендом “Продукт Башкортостана” и непродовольственные товары. (.. .) Сейчас мы можем маркировать только товары легкой промышленности и сувенирную продукцию. В настоящее время идет работа по расширению ОКВЭД и увеличению групп товаров, которые можно будет маркировать», — сказала она.