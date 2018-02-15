Покупатели не дошли до магазинов

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Обильные снегопады и общее снижение покупательской активности в конце января и начале февраля негативно сказались на посещаемости торговых центров. Отражающий эти данные показатель Shopping Index сократился на 10%, что более чем в два раза превысило ожидаемый спад.

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Показатель Shopping Index, отражающий динамику посещаемости торговых центров, в Москве на пятой неделе года (29 января — 4 февраля) сократился на 10,2%. Об этом свидетельствуют данные Watcom. Аналитики указывают, что это падение в два раза превышает традиционный спад, составляющий 4%. При этом в самом начале года тенденция к снижению была значительно меньше. Так, на первой неделе года Shopping Index сократился относительно аналогичного периода 2017 года лишь на 0,2%. В последующем снижение составляло от 2,4% до 6,5%. Президент Watcom Роман Скороходов связывает значительный спад с установившейся в Москве холодной погодой. В первых числах февраля обильные снегопады существенно затрудняли движение транспорта.

Вторым фактором падения, по мнению господина Скороходова, стало заметное снижение потребительской активности. По данным Romir, по итогам января россияне действительно сократили свои траты. Средний чек при походе в магазин в Москве сократился на 8% по сравнению с декабрем, до 697 руб. В годовом выражении падение составило 1,6%. Снижение среднего чека в Москве оказалось более заметным, чем в среднем по России, где траты за год сократились на 1,1%.

Shopping Index демонстрирует негативную динамику с начала кризиса 2014 года.

Тренд ненадолго преломился в 2016 году, когда москвичи стали чаще выбираться в торговые центры для организации досуга, однако в 2017 году тенденция снижения вернулась: показатель сокращался в среднем на 7% и соответствовал уровню 2015 года.